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СГК инвестирует в роботов для диагностики сетей

  • 24/06/2022, 11:57
новости Новосибирска
И в цифровой проект «Сухая камера».

Сибирский инженерно-аналитический центр (СибИАЦ, входит в СГК) начиная с лета 2023 года будет внедрять в Новосибирске диагностику трубопроводов тепловых сетей при помощи роботизированного комплекса.

— Это робот, который запускается в тепловую камеру, двигается по трубопроводу и определяет его состояние. Первый пилотный проект реализуем в Новосибирске — с перспективой применения аналогичных комплексов и в других крупных городах, где мы работаем, — рассказал главный инженер СГК Сергей Пушкин 21 июня на совещании технической дирекции энергокомпании. — Состояние трубопровода может быть неоднородным. Например, мы считаем, что трубу пора менять, а выкапываем — выясняется, что одна ее половина подлежит замене, а вторая находилась в лучших условиях, и состояние ее хорошее.

По его словам, диагностика позволяет оценить состояние металла, толщину стенки трубы, состояние сварных стыков , что позволит планировать модернизацию труб максимально точно. Один такой робот стоит на уровне 80 млн рублей; только для Новосибирска потребуются минимум два, поясняет пресс-служба СГК.

— Обсуждаем возможность применения их на новосибирских трубопроводах уже в следующем году. Срок изготовления такого диагностического комплекса небыстрый — с учетом задач импортозамещения, может составить до 18 месяцев. Торопимся сейчас законтрактоваться, чтобы успеть в 2023 году воспользоваться оборудованием, — отметил Сергей Пушкин.

Также в Новосибирске СГК планирует еще один цифровой проект — «Сухая камера». Датчики наличия воды и ее уровня внутри тепловых камер позволят более эффективно бороться с потерями на сетях, а главное помогут обезопасить персонал. Сотрудники не получат допуск к работе, пока внутри камеры есть горячая вода.

На Новосибирск приходится примерно половина всех повреждений на теплосетях в городах, где работает СГК. За отопительный сезон 2021–2022 гг. теплоэнергетики выявили и устранили 2 052 дефектов – с приростом более 7% к аналогичному показателю за прошлый год. В межотопительный период этого года с начала гидравлических испытаний, по состоянию на 23 июня, выявлено порядка 900 дефектов.

 

Ранее редакция сообщала, что Sitronics Group предложила использовать беспилотники для контроля за дорогами и экологией в Новосибирске. 

Фото пресс-службы СГК

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Рубрики : Бизнес Технологии

Регионы: Новосибирск

Теги : технологии инвестиции бизнес


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