В Новосибирске изъяли более 400 ёлок с нелегальных базаров

С 13 по 19 декабря в Новосибирске сотрудники департамента инвестиций, потребительского рынка и предпринимательства совместно с полицейскими провели рейды, направленные на борьбу с несанкционированной торговлей новогодними ёлками.

В ходе проверок в Ленинском, Октябрьском и Заельцовском районах было выявлено несколько таких базаров.

В ходе рейдов было составлено шесть протоколов за торговлю в запрещённых местах и пять протоколов за нарушение правил размещения временных объектов.

— Было изъято 430 елей и 149 еловых букетов, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска

Работа по борьбе с незаконной торговлей в городе будет продолжаться.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск на втором месте в стране по количеству открытых елочных базаров. По числу катков столица Сибири на восьмой позиции. при этом официально в городе открыто всего 35 базаров.