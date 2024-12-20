В Новосибирске изъяли более 400 ёлок с нелегальных базаров

С 13 по 19 декабря в Новосибирске сотрудники департамента инвестиций, потребительского рынка и предпринимательства совместно с полицейскими провели рейды, направленные на борьбу с несанкционированной торговлей новогодними ёлками.
В ходе проверок в Ленинском, Октябрьском и Заельцовском районах было выявлено несколько таких базаров.
В ходе рейдов было составлено шесть протоколов за торговлю в запрещённых местах и пять протоколов за нарушение правил размещения временных объектов.
— Было изъято 430 елей и 149 еловых букетов, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска
Работа по борьбе с незаконной торговлей в городе будет продолжаться.
Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск на втором месте в стране по количеству открытых елочных базаров. По числу катков столица Сибири на восьмой позиции. при этом официально в городе открыто всего 35 базаров.
Источник фото: мэрия Новосибирска
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