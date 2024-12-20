Проезд в маршрутках Новосибирска подорожает сразу на 10 рублей

Вслед за автобусами, трамваями и троллейбусами цены на проезд поднимут и в маршрутках Новосибирска и пригорода.

Тарифы на маршрутах № 8, № 18 и № 24, №29 и №29а вырастут сразу на «десятку» и составят 60 рублей. Для маршрута № 91 «Общественный торговый центр — М. «Речной вокзал» стоимость проезда повысится до 80 рублей. Новые тарифы начнут действовать уже 25 декабря.

Кроме того, с понедельника, 23 декабря проезд на наземном муниципальном транспорте Новосибирска подорожает до 40 рублей. Столько же придётся заплатить и за поездку в метро.

Причины повышения транспортных тарифов в мэрии объяснили ростом цен на топливо, техническое обслуживание, страхование, а также необходимость повышения заработной платы водителям автобусов.

Ранее редакция сообщала о том, что с 23 декабря в Новосибирске начнет работать новый транспортный сервис на Карте жителя. Однако зарегистрироваться можно уже сейчас в мобильном приложении «Карта жителя НСО» или на сайте.