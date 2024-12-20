Около половины новосибирцев имеют лишний вес

За последние пять лет количество людей с избыточным весом в России не изменилось и составляет 71,7 миллиона человек. Однако количество тех, кто страдает ожирением к концу 2023 года, по сравнению с 2018, сократилось на 14,8% до 3,7 млн человек, сообщает «Финэкспертиза», со ссылкой на данные Росстата.

— При этом на сопоставимую величину — 3,7 млн человек, или 8% — увеличилась категория людей, находящихся в состоянии предожирения. Число граждан с избыточным весом, как демонстрирующих признаки ожирения, так и находящихся на его предварительной стадии, в целом по стране осталось примерно на том же уровне, составив 62,5% взрослого населения, — говорится в исследовании.

В Новосибирской области в 2023 году количество людей с лишним весом в возрасте от 19 лет и старше превысило 1,3 миллиона. Это на 0,4% меньше, чем в 2018 году. По данным на начало 2024 года, численность населения Новосибирской области составила 2,8 млн человек. Количество страдающих ожирением жителей региона в «Финэкспертизе» редакции не уточнили.

При оценке наличия избыточного веса аналитики «Финэкспертизы» использовали индекс массы тела (ИМТ) — показатель, характеризующий степень соответствия массы тела человека и его роста. ИМТ рассчитывается путем деления массы тела в килограммах на рост в метрах, возведенный в квадрат. В зависимости от полученного значения у обследуемого лица диагностируется дефицит массы тела (ИМТ ниже 18,5), нормальный вес (18,5–25), предожирение (25–30) и ожирение (30 и выше; внутри также есть распределение по степеням: 30–35 для I степени, 35–40 для II степени и от 40 и выше для III степени). В рамках настоящего исследования в категорию граждан с лишним весом включались как люди с ожирением, так и россияне, находящиеся в «пограничной» стадии — предожирения.

Ранее редакция сообщала о том, что в области отметили рост детей с ожирением. Ежегодно количество таких детей увеличивается на 10–13%.