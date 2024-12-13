Новосибирск на втором месте в стране по количеству открытых елочных базаров

В Новосибирске уже сейчас работает 260 елочных базаров. Именно столько торговых точек обозначено на Яндекс Картах. Аналитики онлайн сервиса подсчитали количество елочных базаров в целом по стране и составили рейтинг городов-миллионников на основе полученных данных. Так, Новосибирск, с показателем 1,7 на 10 тысяч жителей в общем процентом соотношении, оказался на втором месте в топе. Опередил столицу Сибири только Волгоград (1,74).Стоимость новогодних деревьев в городе доходит до 18 тысяч рублей.

Сейчас на карте Новосибирска можно найти все ёлки города. Уточним, что главная ёлка отмечена в Яндекс Картах в виде 3D-модели. На ней детально проработаны декоративные элементы, а в ночном режиме на новогодних деревьях «включается» подсветка.

Аналитики рассказали, что всего на карте России отмечено более 1700 ёлок, но их количество постоянно растет. Информацию о них сервису присылают активные пользователи. В этом году елочных базаров в стране открылось более 3900, это в три с половиной раза больше, чем годом ранее.

Подсчитали специалисты количество катков в городе. В этом году покататься на коньках новосибирцы смогут на 350 локациях. По этому показателю город оказался только на восьмой позиции рейтинга. Помимо крупных городов центральной России нас опередили Красноярск (3 место) и Омск (4 место).

Ранее стало известно, что рекорд массового катания на коньках за выходные поставили в Новосибирске. Тогда каток в Центральном парке посетили более 6 тысяч человек. Первыми в Новосибирске в этом году открылись три катка: в Центральном парке, в Нарымском сквере и на стадионе «Чкаловец». На каждом из них можно взять коньки напрокат и воспользоваться удобными раздевалками.

Ранее редакция сообщала о том, что предприниматели получили официальное разрешение на организацию елочных базаров в 35 точках. Кроме того, власти планировали открыть в городе 44 катка.