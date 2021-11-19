Инвесторов не пускают в леса и на берега водоемов

И лес был цел, и бизнес развивался

— Ко мне поступило уже много обращений от предпринимателей, которые хотят развивать туризм и рекреацию в прибрежной зоне, в лесных зонах и т. д., но препятствием для этого является законодательство. Мы не можем дать в этой ситуации никаких рекомендаций, — сообщил в ходе круглого стола «Реализация инвестиционных проектов в области туризма на землях лесного фонда, городских лесов и водоохранных зонах» в НГУЭУ уполномоченный по правам предпринимателей в Новосибирской области Николай Мамулат. — Непонятно, почему у нас в Новосибирской области существует этот тормоз для развития туризма. Нужна такая политика государства, чтобы и лес был цел, и бизнес развивался, и люди отдыхали. Чем больше мы объектов отдадим в рекреацию, тем больше будет в них порядка. Я за то, чтобы в зеленых зонах развивать предпринимательство, чтобы у территорий был хозяин и они находились в прекрасном состоянии.

Глава администрации Ордынского района Олег Орел добавил, что эта проблема очень актуальна для его территории.

— Мы серьезно занимаемся этими вопросами, но из 67 га лесного фонда, которые заявлены в рекреацию, только по 2 га нам удалось перевести землю — база «Усть-Алеус». Переоформление земельных участков из лесного фонда под паромный причал на переправе в Спирино площадью 100 на 100 метров заняло 2 года, — сообщил он. — Основная проблема заключается в том, что если территории нет в рекреации, то мы не можем ее внести в генплан. А инвестор пока не будет понимать, что территория находится в рекреации, никогда не придет на нее с деньгами. И ждать не будет переоформления земли несколько лет — если у него есть деньги, то он найдет участки в других регионах.

— Сейчас мы ведем там работу по проектированию на берегу Берди. Мы ориентированы на мастер-план с лесным фондом. Второй проект, также расположенный в Маслянино, — горнолыжный проект «Юрманка». Мы изучаем вопрос с земельным участком. Пока рассматривается вариант аренды, — рассказала директор центра развития туризма Маслянинского района Елена Воротникова. — Есть проблемы с туробъектом «База у Чупинского пруда». Когда-то лес на этом участке относился к сельхозземлям, там построили базу отдыха, водопад, пруд, а потом участок перенесли в лесхоз — и сейчас база разрушается. Инвесторы боятся связываться с этим проектом.

С аналогичной проблемой столкнулись в Маслянино, где недавно было анонсировано создание крупного экопарка «Хомутина» стоимостью около 0,5 млрд рублей.

С другой стороны, на круглом столе профессор, доктор социологических наук Ирина Скалабан попросила органы власти и потенциальных инвесторов очень аккуратно заходить в рекреационные зоны, чтобы не спровоцировать возникновение серьезных публичных конфликтов. В частности, она отметила, что после исследования в рамках гранта неформальных практик использования Караканского бора, проведенного в этом году, выяснилось, что этот лес уже давно обжит без участия официальных инвесторов. На его территории есть стоянки с 50-х годов прошлого века.

— Люди самоорганизуются, создают себе временные или стационарные закрытые пространства. В Каракане наработаны длительные практики взаимодействия людей из разных областей. Последние 2 года повышается экологическая сознательность туристов, и мы видим сокращение количества мусора. То есть все проблемы, которые сейчас обсуждаются на уровне правительства, люди пытаются решать сами — и решают. В такой ситуации любой инвестор, который там появится, станет врагом. Важно мягко заходить на территорию и сохранять наработанные практики, — предупредила она. — Кроме того, входить в бор с рекреационными проектами нужно только понимая его целостное состояние.

Главное — публичность

Генеральный директор АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» (АИР) Александр Зырянов отметил, что агентство, работая с инвесторами, видит ограничения, которые возникают при попытках реализовать проекты в лесных зонах и на береговых территориях. По его словам, необходимо проработать предложения о внесении корректировок в регламенты и законы, с которыми АИР сможет выйти на правительство региона.

— Совместно с АИРом мы обобщали и анализировали инвестиционные предложения в сфере туризма, поступающие от предпринимателей. В итоге выяснилось, что значительная часть из них предполагает использование земель лесных фондов, городских лесов и прибрежной территории. В рамках нынешнего законодательства эти проекты не могут быть реализованы и останутся только на бумаге, — констатировал декан юрфака НГУЭУ Олег Шерстобоев.

Впрочем, часть этих проблем, по его словам, можно решить — используя зарубежные практики. Во-первых, разработать законодательство с учетом интересов власти, бизнеса и общества. Во-вторых, учесть долгосрочное планирование территории с точки зрения экономики, экологии, социального и культурного развития. В-третьих, к решению этой междисциплинарной проблемы нужно привлекать экспертов. В-четвертых, для реализации таких проектов необходимо создать партнерство — в самом высоком смысле этого слова. Что касается управления этими зонами, то оно должно осуществляться из единого центра и под общественным контролем.

— Очень важно, чтобы этот вопрос решался публично и коллегиально, чтобы решение не зависело от подписи одного конкретного человека, чтобы оно принималось на основе здравого смысла, — добавил бизнесмен.

Известный в Новосибирскепредложил создать в регионе проектный офис, в чьи задачи будет входить рассмотрение проектов, которые инвесторы хотели бы реализовать в рекреационной зоне, на землях лесных фондов или на прибрежной территории.

Напомним, в 2022 году Басалаев планирует запустить в Новосибирске рекреационный проект, находящийся в береговой зоне между строящимся четвертым и Коммунальным мостами.

Страдают все

Стоит отметить, что проблема с реализацией проектов в сфере экотуризма актуальна не только для Новосибирской области. Так, заместитель руководителя по туризму красноярского реготделения «Деловой России» Андрей Гордейко рассказал, что сегодня инвесторов от экотуризма отпугивает довольно много нюансов, риски одностороннего расторжения договора аренды за нарушения, например.

— Достаточно 2 незначительных нарушений, типа пустой бутылки на траве комплекса, и инвестор может лишиться бизнеса. На землях лесного фонда отсутствует возможность получения грантов, господдержки на создание инфраструктуры для туристического объекта. Не разрешается огораживать территорию базы отдыха, туробъекта, а сегодня это вопрос обеспечения безопасности отдыхающих, — перечисляет Гордейко. — Весной 2022 года в силу вступят изменения в Лесной кодекс РФ, которые разрешат размещение в лесу капитальных объектов, но они должны занимать не более 1 га или 20% от участка, подготовленного под рекреацию. При этом возможность одностороннего расторжения договора не отменяется, а это серьезный отягчающий момент, который мешает привлекать инвестиции в отрасль. Кроме того, с 2022 года исчезает норма об изменении категории земель лесного фонда, расположенного рядом с населенным пунктом. Инвесторов этот факт тоже серьезно напрягает.

Гендиректор «Агентства по развитию туризма Калужской области» Татьяна Каледина пояснила, что интерес туристов к экопаркам в регионе очень большой, инвесторы готовы вкладываться в эту отрасль, но подбор и согласование участка для проекта занимает очень много времени.

— Мы ждем принятия нацпроекта по туризму. Поддерживаем идею о внесении изменений в законодательство в части создания туристической инфраструктуры на землях лесного фонда и охраняемых территориях, — добавила она.

По словам руководителя департамента по развитию экономики и инвестициям исполкома МА «Сибирское соглашение» (МАСС) Дмитрия Лапина, в комплексную программу по развитию туризма в регионах Сибири сегодня включены 73 проекта, 31 из них реализуется, 42 запланированы к реализации. Общий объем инвестиций в эти проекты — 256 млрд рублей, из них 206 млрд — частные инвестиции. Он предложил подготовить совместную инициативу от регионов Сибири о внесении корректировок в законодательство, регламентирующее использование земель лесного фонда, береговых зон, и вынести ее на рассмотрение Госдумы и Совета Федерации. К работе обещал подключиться и депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксененко, отметивший, что «необходимы правильные механизмы для инвесторов: как и на каких условиях они могут вкладывать в такие проекты инвестиционные деньги».