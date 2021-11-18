В Новосибирске в отношении депутата Заксобрания региона возбуждено уголовное дело

Следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении депутата Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемый незаконно получал зарплату, оформив подставное лицо на должность своего помощника.

— Помощник депутата в период с момента назначения на должность возложенные на нее обязанности не исполняла, при этом Законодательным собранием Новосибирской области ей начислялась заработная плата, перечисляемая на ее расчетный счет, банковскую карту от которого с паролем доступа она передала фигуранту по делу, — прокомментировали в следственном управлении.

Ущерб от действий депутата — более 400 тыс. рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводится проверка. Расследование продолжается.