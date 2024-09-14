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В Новосибирске катастрофически не хватает квартир в аренду

  • 14/09/2024, 11:30

В Новосибирске катастрофически не хватает квартир в аренду
С рынка жилой недвижимости города быстро выметаются даже непопулярные ранее квартиры в отдаленных районах и с «бабушкиным ремонтом».

В Новосибирске за последний год стоимость аренды квартир выросла в среднем на 25%. Сильнее всего традиционно подорожали студии. Об этом Infopro54 рассказала эксперт агентства недвижимости «Жилфонд» Ирина Вонарха.

— Цены медленно, но стабильно, идут вверх. Особенно это заметно на примере студий. Квартиры, которые в прошлом году арендовали за 20 тысяч рублей в месяц, сегодня стоят 25 тысяч, — комментирует Вонарха.

Несмотря на рост цен, спрос на рынке аренды недвижимости значительно превышает предложение. Эксперт заявила, что новосибирцы разбирают буквально все предлагаемые варианты. Людей не отпугивают ни отдаленные районы, ни старый ремонт.

Аналитики ЦИАН также отмечают рост среднего чека на рынке долгосрочной аренды жилья. Из их отчета следует, что за прошедший год студии в Новосибирске подорожали на 35%, однушки стали на 26% дороже, двушки — на 22%. Так, в сентябре 2023 года арендовать студию можно было за 23 тысячи рублей в месяц, а в сентябре текущего — за 32.

Стремительный рост цен, по мнению аналитиков, повлек за собой переток спроса в сторону более компактных лотов (студий), а также более широкое распространение практики совместной аренды жилья.

Столь значительное удорожание аренды ЦИАН связывает с целым рядом причин:

  • сезонный фактор,
  • заградительные ставки по ипотеке на вторичном рынке,
  • завершение программы льготной ипотеки на рынке новостроек,
  • ужесточение условий по семейной и IT-программам.

Как отмечают в ЦИАН, рост спроса на аренду провоцирует и тренд на возврат в агломерацию Новосибирска, ранее переехавших в другие страны и регионы.

Ранее редакция сообщала о том, что квартиры в новостройках Новосибирске все чаще сдают посуточно.

Фото freepik, автор: freepik

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : аренда недвижимости


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