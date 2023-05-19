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Володин посчитал английский язык «мертвым»

  • 19/05/2023, 17:59
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Володин посчитал английский язык «мертвым»
И предложил перейти на китайский.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе своего выступления на заседании совета ассамблеи объявил английский язык «мертвым» и отметил высокую важность изучения национальных языков, а также китайского.

Кроме того, он обратил внимание, что Китай – яркий пример сохранения культуры, традиции.

— Это толерантность во всем, философия, которая уходит в тысячелетнюю историю, —подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы привел в пример также Индию, где должностные лица все говорят уже на своем родном языке – на хинди, в то время, как «мы все думаем, что надо перевод делать с английского». Он подчеркнул, что, отстаивая свои интересы, решая вопросы суверенитета, Индия «добилась многого в экономике, стала пятой экономикой в мире», заключил он.

Ранее редакция сообщала, Володин предложил ввести обязательное условие для участия в выборах и занятия госдолжностей — службу в армии

Фото с сайта Госдумы

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Спикер Госдумы Вячеслав Володин Володин о китайском языке Володин китайский язык английский мертвый


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