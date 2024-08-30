В Новосибирске количество преступлений будет снижаться

Количество преступлений в Новосибирске будет снижаться, но не по всем категориям.
Согласно статистике АБ «Гвардии», больше всего преступлений совершается летом – 33% от общего количества, осенью – 17%.
Чаще всего пресекаются нарушения общественного порядка и кражи. Но, несмотря на снижение общего количества преступлений, для осени характерны более опасные способы их совершения.
Ежесуточно фиксируется около семи попыток хищений и до пятнадцати хулиганств. Осенняя порция статданных будет обработана в декабре.
Ранее редакция сообщала о том, что жительница Новосибирска два раза переоделась, чтобы купить таблетки по поддельному рецепту.
Источник фото: АБ Гвардия
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