В Новосибирске количество преступлений будет снижаться

Количество преступлений в Новосибирске будет снижаться, но не по всем категориям.

Согласно статистике АБ «Гвардии», больше всего преступлений совершается летом – 33% от общего количества, осенью – 17%.

Чаще всего пресекаются нарушения общественного порядка и кражи. Но, несмотря на снижение общего количества преступлений, для осени характерны более опасные способы их совершения.

Ежесуточно фиксируется около семи попыток хищений и до пятнадцати хулиганств. Осенняя порция статданных будет обработана в декабре.

Ранее редакция сообщала о том, что жительница Новосибирска два раза переоделась, чтобы купить таблетки по поддельному рецепту.