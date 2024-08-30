Проект развития речных перевозок в Новосибирске будет готов к весне 2025

Работа над интеграцией речного транспорта в систему общественных перевозок Новосибирска продолжается. Об этом редакции Infopro54 рассказал исполнительный директор ООО «Речфлот» Антон Бочаров.

— Вчера мы встречались в Минтрансе по этому проекту. На данный момент речь идет о создании причальной инфраструктуры и теплоходах, которые будут работать на маршрутах, объединяя два берега Оби, — говорит Бочаров.

Он пояснил, что на сегодняшний день в сеть входит 15 точек причаливания, которые предлагается создать на жилмассивах, расположенных вдоль реки. По предварительным договоренностям, создание инфраструктуры будет в зоне ответственности правительства области и мэрии Новосибирска. «Речфлот» готов закупить теплоходы для организации регулярных перевозок.

Собеседник Infopro54рассчитывает, что проект по развитию речных перевозок в Новосибирске будет вынесен на инвестсовет весной 2025 года.

— Удобная причальная инфраструктура позволит развивать не только речной общественный транспорт, но и создаст условия для более активного развития круизных маршрутов, а значит повышению туристической активности в регионе, — комментирует Антон Бочаров. — В том году на Оби уже работала питерская круизная компания «Созвездие». Судя по обратной связи, в следующем году они намерены продолжить работу в Новосибирске. Кроме того, мы также в 2025 году рассчитываем запустить круизный маршрут. В этом году реализацию проекта пришлось отложить из-за сложностей с ремонтом теплохода, который мы хотели поставить на маршрут.

Напомним, компания ООО «Речфлот», которая занимается пассажирскими речными перевозками, еще в 2018 году предложила сформировать в Новосибирске сеть речного пассажирского транспорта. Как отмечали инициаторы проекта, в нее могут войти жилмассивы, которые расположены по берегам Оби, а при строительстве перехватывающих парковок — и отдаленные микрорайоны.

Ранее редакция рассказывала о том, что Минтранс региона планирует создать по Оби сеть причальных пунктов.