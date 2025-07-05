В Новосибирске квартиры в новостройках почти на 23% дороже вторички

В первой половине 2025 года стоимость квартир в новостройках Новосибирска обогнала вторичку на 22,6%. Квадратный метр на первичном рынке достиг 168 403 рублей, тогда как на вторичном — 137 419 рублей, сообщили эксперты классифайда «Витрина недвижимости Restate».

Для сравнения, в Омске разрыв между первичкой и вторичкой еще больше — 37,7% (при ценах 155 848 рублей за кв метр и 113 178 рублей за кв. метр соответственно), а в Красноярске — 4,9% (135 245 рублей за кв метр и 128 921 рубль за кв метр).

Самый большой разрыв в ценах зафиксирован в Челябинке. Он превышает 57%.

При этом установлено, что средняя стоимость новостроек с начала года снизилась на 2,7%, тогда как стоимость вторички выросла на 4,5%.

— Эпоха доступной льготной ипотеки действительно до предела «разогрела» рынок первичной недвижимости. Вопреки обычному рыночному тренду, цены на новостройки превысили цены на вторичную недвижимость почти по всей России — по крайней мере, в крупных городах, где есть значительная рыночная динамика, высокий уровень занятости, а зарплаты позволяли жителям покупать новое жилье в кредит, — отмечают эксперты.

Стоит отметить, что на рынке Новосибирска продолжает расти количество непроданных квартир в новостройках. На начало июня у застройщиков зависли 76,6 тысяч лотов. Это 5,1 тысяч больше, чем на начало 2025 года, констатировал аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев.

По данным сервиса «Объектив.РФ», средний бюджет квартиры-студии в Новосибирске на сегодняшний день составляет 5,74 млн. рублей. Однокомнатная квартира обойдется новосибирцам в 7,45 млн. рублей, двухкомнатная в 10,9 млн. рублей, а крупнометражное жилье — от 13,9 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что кризис рынка меняет бизнес-стратегии новосибирских застройщиков.