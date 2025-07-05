Группа «ВИС» обещает «скоро» открыть первую ГЧП-поликлинику в Новосибирске

Поликлиника №7 полностью готова к началу приёма пациентов, а это около 50 000 жителей Октябрьского района, прикреплённых к ней, об этом сообщила пресс-служба Группы «ВИС». Компания возводит эту и еще шесть поликлиник в рамках государственно-частного партнерства.

— Всё оборудование смонтировано, в кабинетах и просторных холлах расставлена мебель. Открытие скоро! — заявили в Группе «ВИС».

В компании также отметили, что по соглашению, отвечают за поликлинику до конца 2029 года.

Первая ГЧП-поликлиника была сдана в Новосибирске в марте 2024 года — №7 на ул. Пролетарской (рассчитана на 921 посетителя за смену.). До сих пор не начала работу. Вторая получила разрешение на ввод в сентябре. До 1 декабря 2024 года сдвинуты сроки ввода поликлиники №13 на ул. Александра Чистякова в Кировском районе. В июне мэрия Новосибирска также продлила сроки строительства поликлиники №16 (на пл. Райсовета) продлен до 31 декабря 2025 года, а поликлиники №18 (на ул. Степной) — до 28 февраля 2025 года. В начале октября группа «ВИС» сообщила о том, что готовит к вводу в эксплуатацию третью поликлинику ГЧП-проекта — №27. До сих пор ни одно медучреждение в эксплуатацию не запущено.

Глава региона Андрей Травников ранее пояснял с чем связана задержка с открытием.

— Важно не просто построить объект и передать его вместе с оборудованием медикам, важно, чтобы объект соответствовал всем условиям лицензирования. В ходе проверок, которые проводил Роспотребнадзор, было выявлено, что инвестор не выполнил отдельные требования СанПиНА. В частности, по современным требованиям, в медицинских зданиях стены должны иметь покрытие, которое позволяет проводить антибактериальную обработку дезинфицирующими средствами. При строительстве поликлиник был применён иной материал, — говорил Травников.

В июне 2025 губернатор отметил, что объекты на правом берегу работы близки к завершению, и уже в 2025 году эти поликлиники начнут принимать пациентов. На левом берегу ситуация сложнее: из трех объектов активно строится только один, а остальные приостановлены из-за высоких затрат на кредиты.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область будет работать с концессиями через «дочек» и «внучек».