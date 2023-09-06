Аудиторы проверят расходы на обустройство конечных остановок в Новосибирске

Депутаты горсовета Новосибирска формируют новый план проверок для аудиторов контрольно-счетной палаты. От комиссии городского хозяйства в план предложено включить МУП «Электросеть», МКУ «Городские фонтаны», проверить эффективность реализации концессионного соглашения по теплоснабжению, а также эффективности использования средств на обустройство конечных остановочных пунктов.
— Результаты прошлой проверки КСП по остановочным пунктам были шокирующими. Мы рассматривали их комиссии. Посмотрим, что изменилось за два года, — заявил председатель комиссии по городскому хозяйству города Новосибирска Игорь Кудин.
Ранее редакция сообщала о том, что туалеты на конечных остановках общественного транспорта планировали предложить перевозчикам.
Фото freepik —youranedopekin
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