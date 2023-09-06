Аудиторы проверят расходы на обустройство конечных остановок в Новосибирске

Депутаты горсовета Новосибирска формируют новый план проверок для аудиторов контрольно-счетной палаты. От комиссии городского хозяйства в план предложено включить МУП «Электросеть», МКУ «Городские фонтаны», проверить эффективность реализации концессионного соглашения по теплоснабжению, а также эффективности использования средств на обустройство конечных остановочных пунктов.

— Результаты прошлой проверки КСП по остановочным пунктам были шокирующими. Мы рассматривали их комиссии. Посмотрим, что изменилось за два года, — заявил председатель комиссии по городскому хозяйству города Новосибирска Игорь Кудин.

Напомним, по данным КСП, лимиты по развитию транспортной инфраструктуры в 2020 году были освоены в размере 5,4 млн рублей (54,9%), в 2021-м — 369 тысяч (3,7%). Фактические расходы на обустройство конечных остановочных пунктов на протяжении 2019-2021 годов составили: в 2019 году — 7,3 млн (в том числе на приобретение 3 биотуалетов и обустройство конечных остановок на улицах Твардовского, Саввы Кожевникова), в 2020 году — 5,3 млн рублей (4 КОП), в 2021 году — 306 тысяч рублей (обслуживание 3 биотуалетов на 3 КОП).

Ранее редакция сообщала о том, что туалеты на конечных остановках общественного транспорта планировали предложить перевозчикам.