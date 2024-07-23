Вице-мэр назначил Руслана Копцева советником по развитию цифровизации

Вице-мэр Новосибирска Евгений Попантонопуло назначил своим советником по линии развития цифровизации члена Совета, руководителя Комитета по информационным технологиям Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» и председателя Общественного совета при министерстве цифрового развития и связи Новосибирской области Руслана Копцева. Он приступил к своим обязанностям с 17 июля 2024 года.
Предполагается, что привлечение мэрией Новосибирска ресурсов одного из крупнейших сообществ IT-компаний региона должно усилить цифровое развитие города.
Как рассказал редакции Infopro54 Руслан Копцев, теперь IT-компаниям Новосибирска будет проще взаимодействовать с профильным департаментом, федеральным центром и отраслевыми площадками в других регионах.
— Моей задачей будет продвижение Новосибирска, местных игроков IT-сферы в федеральном центре. Такое объединение поможет продвигать новосибирских специалистов для участия на федеральных конференциях и форумах. Кроме того, для представителей IT-индустрии будут организованы мероприятия для возможности выстраивания диалога с крупными заказчиками, включая промышленные предприятия и госкорпорации,— отметил он.
Руслан Копцев добавил, что в ближайшее время будут проведены встречи с бизнес-сообществом города для сбора пожеланий и обмена идеями дальнейшего развития.
Ранее редакция рассказывала, почему заводы и предприятия Новосибирской области боятся цифровизации.
Фото предоставлено региональным отделением «ОПОРА РОССИИ», автор- пресс-служба
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