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Производство напитков в регионе продолжает падать

Одна из причин: продукция новосибирского производства теряет место на полках в сетях федеральных ритейлеров.
Э
  • 29/05/2020, 10:00
Автор: Юлия Данилова
напитки
Потребление безалкогольных напитков, в том числе минеральной воды, в регионе может быть и растет, но смещается в сторону завозных напитков.

-43% по безалкогольным напиткам?

Индекс физического объема производства напитков в Новосибирской области за 2019 год составил 88,2% к уровню 2018 года (По данным Новосибирскстата. — Ред.). Как уточнили в ответ на запрос InfoPro54 в министерстве сельского хозяйства региона, индекс производства минеральной природной питьевой воды по отношению к прошлому году вырос на 17,5%, а индекс производства безалкогольных напитков сократился на 43,1%.

Директор ООО «Карачинский источник» Владимир Хританков не знает, с чем связана такая динамика роста производства минеральной питьевой воды. В его компании (занимает около 40% регионального рынка) таких цифр не было.

— Не исключаю, что у потребителей изменились вкусы, и это повлияло на рост спроса на питьевую и минеральную воду, что способствовало увеличению объемов ее производства, — говорит Хританков. — У нас рост производства в 2019 году был в пределах запланированных показателей, может, немного больше, но не настолько, как по данным «Новосибирскстата».

Региональный руководитель направления внешних и внутренних коммуникаций по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку Марина Мокина пояснила корреспонденту Infopro54, что завод компании Coca-Cola HBC Россия в Новосибирске в 2019 году показал рост производства более чем на 11%, в сравнении с 2018 годом.

— В прошлом году на заводе произвели более 207 млн литров напитков, — сообщила собеседник редакции.

Сегодня завод Coca-Cola HBC Россия в Новосибирске выпускает более 60 видов продукции. География поставок продукции компании охватывает 993,5 тысячи кв. км. В настоящее время завод является крупнейшим предприятием компании на Урале и в Сибири и третьим по величине предприятием в России по объему производства.

Участники рынка отметили, что не слышали о закрытии крупных производств-производителей безалкогольных напитков в области, поэтому не могут предположить, чем было вызвано такое падение индекса в 2019 году. В Союзе производителей безалкогольных напитков и минеральных вод России корреспонденту InfoPro54 тему также не прокомментировали, отметив, что на данный момент не располагают необходимой статистикой по региону.

— По данным Новосибирскстата, на индексы производства этих напитков повлиял перенос кода продукции «Воды искусственные минерализованные» из категории «Напитки безалкогольные» в «Воды питьевые», — говорится в ответе за подписью замминистра-начальника управления отраслевой технологической политики Виктора Апанасенко, полученном редакцией.

Не хватило бутылок?

Индекс производства алкогольных напитков в Новосибирской области за прошлый год составил 96,8% к уровню 2018 года (в том числе по крепким напиткам), с объемной долей этилового спирта свыше 9% — 84%. То есть тоже упал на 3,2% и 16% соответственно.

— Снижение объемов производства крепких напитков объясняется недопроизводством/несвоевременным производством бутылки, — заявили в министерстве.

Генеральный директор ООО «Сибирское стекло» (входит в РАТМ Холдинг), международный эксперт стекольной отрасли Павел Бобошик считает, что снижение объемов розлива крепких спиртных напитков, наблюдаемое последние 4-5 лет, обусловлено тенденцией к переносу мощностей по производству водки из Сибири в европейскую часть России. Он напомнил, что часть водочных заводов в Новосибирской области и соседних регионах закрылась.

— Никакого отношения к нехватке тарного стекла это не имеет. Производители водки полагают, что им выгоднее разливать ее там, где концентрация населения выше, чем возить туда готовую продукцию из Сибири, — рассуждает эксперт. — Тем не менее в прошлом году мы увеличили выпуск прозрачной стеклотары (а к данной категории относится и водочная бутылка) на 50 тонн в сутки, значительно повысили service level (показатель определяет, насколько компания удовлетворяет как потребности рынка, так и отдельных клиентов) — до 95%. В течение 2019 года доля компании на целевом рынке (в Сибири и на Дальнем Востоке) расширилась с 41,2 до 44%, причем отгрузка пивной тары выросла на 38%.

По оценкам маркетологов компании, «Сибстекло» занимает не менее 80% рынка производства бутылки для крепких напитков, которые выпускаются в регионе.

Влияние законодательства

Индекс производства пива в регионе, по данным, предоставленным редакции минсельхозом, составил 97,5% к 2018 году. То есть и здесь произошло падение на 2,5%. Причина — введение дополнительных ограничений на продажу алкоголя в регионах поставки продукции и, как следствие, снижение продаж, сообщили в ведомстве.

Управляющая по работе с органами госвласти и корпоративным отношениям компании «Балтика» в регионе Сибирь Анастасия Малетина пояснила редакции, по оценке компании, рынок пива России в 2019 году развивался неравномерно. В начале года темпы роста были высокими, в связи с низкой сравнительной базой 2018 года, с мая темпы роста существенно замедлились, так как в сравнительной базе появился эффект жаркой погоды и Чемпионата мира по футболу. По итогам 2019 года завод «Балтика» в Новосибирске выполнил планируемые на год показатели и выплатил 4 млрд рублей акцизов в консолидированный бюджет Новосибирской области.

Тенденции сохраняются

Поставщики «Холидея» из разных регионов решили объединиться

За январь-апрель 2020 года, по данным статистики, индекс физического объема производства напитков в регионе составил 98,5% по отношению к аналогичному периоду 2019 года, констатируют в министерстве. То есть еще минус 1,5%.

К основным причинам, которые влияют на этот рынок, в ведомстве относят:

— снижение покупательского спроса,

— удорожание логистических расходов из-за роста цен на топливо,

— рост НДС, налоговых ставок акциза и других налоговых отчислений,

— развитие федеральных сетей и закрытие местных ритейлеров.

— Ассортимент продукции местных товаропроизводителей был представлен шире и в большем ассортименте в локальных сетях и рознице, чем в федеральных сетях, — поясняет Виктор Апанасенко.

Владимир Хританков соглашается с таким предположением областного минсельхоза. Он признает, что за счет вытеснения с региональных рынков локальных торговых сетей у местных производителей сокращаются возможности сбыта своей продукции.

— Федералы при формировании ассортимента на полках отдают предпочтение либо той продукции, которую производят под своими марками, либо заводят на местные рынки партнеров-производителей из других регионов. Иногда эта продукция продается по более высокой цене. Так что потребление безалкогольных напитков (и минеральной воды в том числе) в регионе может быть и растет, но смещается в сторону завозных напитков. Мы это не очень ощущаем, — поясняет Хританков.

Прогнозируя динамику 2020 года, он говорит, что все будет зависеть от того, каким будет лето. Если жарким — то есть шанс увеличить производство больше запланированных показателей. В любом случае «Карачинский источник» планирует прирост производства. Конкретные цифры Владимир Хританков не называет.

— Что касается оценок объемов производства на 2020 год, мы, как и многие предприятия, осторожны в оценках предстоящих перспектив. Сейчас можем сказать, что продажи в первом квартале соответствовали нашим ожиданиям: Coca-Cola HBC Россия завершила с приростом объема продаж, — говорит Марина Мокина.

Президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков в комментарии InfoPro54 также отметил, что Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод внимательно следит за ситуацией на рынке соковой продукции, безалкогольных напитков и упакованной воды.

— Мы, как и другие пищевые индустрии, отмечаем серьезные риски для бизнеса, текущая экономическая ситуация в стране и мире может привести к росту цен на сырье и оборудование. Свой вклад в данную ситуацию может внести и рост цен на топливо и транспортные услуги. Дальнейшее развитие ситуации зависит от продолжительности кризисных явлений в экономике, а также от мер правительства, которые должны снизить негативный эффект от девальвации и пандемии, — рассуждает Новиков. — Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод поддерживает комплекс мер, предложенный ведущими отраслевыми союзами.

Он уточнил, что одной из основных мер поддержки индустрии напитков может стать введение нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на сырье и оборудование, а также приостановка эксперимента по маркировке упакованной воды. Эти меры, по мнению эксперта, необходимы для того, чтобы предотвратить рост цен на многие товарные группы, а также сохранить рабочие месте на действующих производствах.

Не менее непредсказуема ситуация в 2020 году на рынке производства слабоалкогольной продукции. Анастасия Малетина также говорит, что динамика в пивной отрасли зависит от рыночной ситуации.

— Комплексные ограничения из-за пандемии COVID-19 влияют на покупательский спрос и ситуацию в отрасли. Кроме того, мы обеспокоены и увеличением количества региональных инициатив, направленных на ограничения в сфере розничных продаж алкогольной продукции. Уже действующие в ряде регионов ограничения оказывают значительное влияние на пивоваренную отрасль. Это и постоянно действующие региональные законы, ограничивающие время и место розничных продаж алкоголя — как в Республике Тыва, Алтайском крае и других. А также временные ограничения в числе карантинных мер в виде полного запрета продажи алкоголя в Республике Тыва и значительные ограничения времени продажи алкоголя в Республике Хакасия и Красноярском крае, — перечисляет Малетина.

Она также напомнила, что 5 мая 2020 года вступил в силу федеральный закон, который запрещает продажу алкоголя в кафе, ресторанах и барах (с площадью зала не более 20 кв. м), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Данным законом региональные власти наделены правом устанавливать дополнительные ограничения, вплоть до полного запрета продажи алкоголя в общепите, расположенном в жилых домах и на прилегающих к ним территориях.

— От того, как именно региональные власти реализуют полученные полномочия, также зависит влияние данного регулирования на развитие отрасли. Поэтому оценивать динамику 2020 года пока рано, как и последствия распространения коронавируса для пивоваренной отрасли, поскольку они будут зависеть от масштаба и серьезности вспышки заболевания, — поясняет собеседник Infopro54.

В областном минсельхозе заверяют, что производство напитков — одна из важнейших составляющих в экономике области. Поэтому «на региональном уровне будут приниматься все меры для стабильной работы отрасли, рентабельной работы предприятий, сохранения рабочих мест и повышения зарплаты работников отрасли».

Кстати, на «Сибирском стекле» заявили, что будут стремиться обеспечить спрос на прозрачную тару со стороны представителей пивной индустрии.

— Принимая во внимание передислокацию мощностей, а также минимальный рост потребления сорокаградусного алкоголя — 1-2%, предполагаю, что во второй половине года мы удвоим поставки прозрачной пивной бутылки, если ее цена будет не ниже водочной, — говорит Павел Бобошик.

Фото Андрея Руднева

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