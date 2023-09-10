Роман Яковлев проголосовал на выборах губернатора Новосибирской области

Еще один кандидат в губернаторы Новосибирской области Роман Яковлев проголосовал в последний день голосования. Об этом он сообщил на своей странице ВКонтакте.

Андрей Травников, Евгений Лебедев и Владислав Плотников пришли на избирательные участки 8 сентября.

Напомним, по состоянию на 15.00 часов 10 сентября явка на выборах губернатора Новосибирской области составляет 24,75%, проголосовали 517 385 избирателей (без учета дистанционного голосования). На 15.10 дистанционно проголосовали 71151 избиратель или 80% от заявившихся.