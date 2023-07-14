В Новосибирской области при участии Сбера реализован I этап внедрения «Карты жителя»

Сергей Цукарь, министр цифрового развития и связи Новосибирской области:

«Лаврентьевская карта» – это первый сервис, внедренный в рамках Карты жителя. Теперь, имея банковскую карту «Мир», аспиранты, учащиеся на очной форме, могут в режиме онлайн буквально в несколько кликов приобрести билеты на культурные мероприятия. Работа продолжается – в августе планируем в пилотном режиме запустить инструмент уведомлений пользователей Карты жителя. В частности, внедрим адресное проактивное информирование о льготах при рождении ребенка, о льготах для многодетных семей, добавим в интерфейс Карты навигатор мер социальной поддержки семей».