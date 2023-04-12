Рекламодателям

В Новосибирске на 27% вырос спрос на покупку пивных магазинов

  • 12/04/2023, 16:56
Автор:
недвижимость под пивной магазин
При этом предложение недвижимости под этот вид бизнеса снизилось на 12%.

«Авито Недвижимость» проанализировала динамику спроса, предложения и цен в аренде и продаже помещений под пивные магазины в первом квартале 2023 года относительно первого квартала 2022 года в Новосибирске и выяснила, что за год объем коммерческой недвижимости под пивные магазины в продажу в городе снизился на 12,1%. Об этом говорится в исследовании. Несмотря на внушительное падение рынка, Новосибирск остался лидером по количеству подобных объектов в стране. По итогам первого квартала 2023 года его доля составляла 5,54% от общего объема предложений в России.

Также Новосибирск вошел и в топ городов по спросу на покупку пивных магазинов. Объем спроса в городе, учитывая годовое увеличение на 27,3%, составляет 5,28% от общего по стране.

Цены в регионе на покупку коммерческой недвижимости данного типа, как и всегда, остались самыми высокими в России.

— Стоимость квадратного метра пивных магазинов в Новосибирске за год упала на 17,9% до 89 475 рублей, средние цены на объекты уменьшились на 36,1%, составив 8 500 000 рублей. При этом цена за объект по России выросла лишь на 6,3% и составила в среднем 6,9 млн рублей, а стоимость квадратного метра выросла на 19,8% и к первому кварталу 2023 года достигла 72 526 рубля, —  говорится в сообщении.

На рынке аренды коммерческих помещений под пивные в первом квартале 2023 года относительно первого квартала 2023 года объем предложения в Новосибирске вырос на 8,9%. При этом спрос в Новосибирске на данный тип объектов увеличился на 33,5%. Также отмечается, что стоимость аренды объекта в Новосибирске эти показатели достигли 19,9% и 67 150 рублей соответственно.

По данным 2ГИС, в рубрике «пиво на розлив» зарегистрировано более 2000 локаций.

Ранее редакция сообщала о том, что «Водолей» подал апелляцию на решение суда по ликвидации свалки в районе Толмачево.

Фото: pixabay.com — 12019 

456

Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирская область

Теги : помещение под пивной магазин коммерческая недвижимость аренда и продажа помещений в Новосибирске


Спецоперация на Украине

В Новосибирской области нет земли для участников спецоперации?
11/04/23 13:31
Два предприятия Иркутской области наладили выпуск военного обмундирования
4/04/23 12:00
Экс-министр финансов наладил печной бизнес в Новосибирской области
3/04/23 14:08
Долгострои Новосибирска

53 долгостроя группы «Дискус» получили заключение о соответствии требованиям проектной документации в Госстройнадзоре

Параллельно ведется работа с ресурсоснабжающими организациями для ввода домов в эксплуатацию.
Читать статью >>
Аркадий Козлов новый прокурор Бердска

Назначен новый прокурор Бердска

Как и прокурор Новосибирской области он прибыл из Амурской области.
Читать статью >>
Музыкальная школа в Академгородке

Компания «Агросервис» построит музыкальную школу в Академгородке

Работы будут выполнены за 600 млн рублей.
Читать статью >>
Транзитные грузовики разбивают улицы Новосибирска, несмотря на весенние ограничения

Транзитные грузовики разбивают улицы Новосибирска, несмотря на весенние ограничения

Местные перевозчики обвинили иногородних коллег в том, что они объезжают легальные транзитные коридоры и разрушают городские дороги.
Читать статью >>

Актуальный разговор

уполномоченный по правам предпринимателей

Николай Мамулат: Сейчас все более четким становится тренд на то, чтобы работать «в белую»

Пандемия и санкции заставили государство и бизнес по-другому взглянуть друг на друга.
Все материалы
Лента новостей

53 долгостроя группы «Дискус» получили заключение о соответствии требованиям проектной документации в Госстройнадзоре

12/04/2023, 19:11

Назначен новый прокурор Бердска

12/04/2023, 18:20

Компания «Агросервис» построит музыкальную школу в Академгородке

12/04/2023, 18:03

Транзитные грузовики разбивают улицы Новосибирска, несмотря на весенние ограничения

12/04/2023, 17:41
Популярное

Роспотребнадзор в Новосибирске: Wildberries обязан вернуть деньги за «доставку» некачественных товаров

12/04/2023, 17:01

Родные умершего директора Новосибирского крематория заказали его роботизированную копию

12/04/2023, 14:03

Что делать, если голод все-таки сильнее сна

12/04/2023, 10:01
Новости компаний

Новосибирская область за пять лет совершила рывок в развитии связи

12/04/2023, 15:40

Сбер и Правительство Новосибирской области внедряют карту жителя региона

12/04/2023, 15:12

Конференция «Бизнес24»

12/04/2023, 15:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска