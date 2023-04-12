В Новосибирске на 27% вырос спрос на покупку пивных магазинов

«Авито Недвижимость» проанализировала динамику спроса, предложения и цен в аренде и продаже помещений под пивные магазины в первом квартале 2023 года относительно первого квартала 2022 года в Новосибирске и выяснила, что за год объем коммерческой недвижимости под пивные магазины в продажу в городе снизился на 12,1%. Об этом говорится в исследовании. Несмотря на внушительное падение рынка, Новосибирск остался лидером по количеству подобных объектов в стране. По итогам первого квартала 2023 года его доля составляла 5,54% от общего объема предложений в России.

Также Новосибирск вошел и в топ городов по спросу на покупку пивных магазинов. Объем спроса в городе, учитывая годовое увеличение на 27,3%, составляет 5,28% от общего по стране.

Цены в регионе на покупку коммерческой недвижимости данного типа, как и всегда, остались самыми высокими в России.

— Стоимость квадратного метра пивных магазинов в Новосибирске за год упала на 17,9% до 89 475 рублей, средние цены на объекты уменьшились на 36,1%, составив 8 500 000 рублей. При этом цена за объект по России выросла лишь на 6,3% и составила в среднем 6,9 млн рублей, а стоимость квадратного метра выросла на 19,8% и к первому кварталу 2023 года достигла 72 526 рубля, — говорится в сообщении.

На рынке аренды коммерческих помещений под пивные в первом квартале 2023 года относительно первого квартала 2023 года объем предложения в Новосибирске вырос на 8,9%. При этом спрос в Новосибирске на данный тип объектов увеличился на 33,5%. Также отмечается, что стоимость аренды объекта в Новосибирске эти показатели достигли 19,9% и 67 150 рублей соответственно.

По данным 2ГИС, в рубрике «пиво на розлив» зарегистрировано более 2000 локаций.

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