В Новосибирске на 46,5% выросли продажи подержанных автомобилей сегмента SUV

Доля автомобилей сегмента SUV на российском рынке за прошедший год увеличилась: в 2019 году она составляла 18,7%, а в 2020 году – 19,7%. К таким выводам пришли эксперты Авито Авто, проанализировав данные о продажах на вторичном рынке в 2020 году.

— Продажи подержанных кроссоверов и внедорожников в 2020 году росли по всей стране (+12,5%). Наиболее заметный рост зафиксирован в Новосибирской области (+46,5% за год), Красноярском крае (+32,7% за год) и Алтайском крае (+30,7% за год), — отметили в Авито Авто.

При этом, топ самых востребованных на вторичном авторынке России моделей сегмента SUV за год практически не изменился. Первую строчку в рейтинге наиболее продаваемых по стране, как и в 2019 году, занимает ВАЗ (LADA) 4×4 (Нива) со средней ценой 168 000 рублей. Вторую позицию удерживает Chevrolet Niva, средняя стоимость автомобиля в 2020 году составила 270 000 рублей. Третье место в рейтинге самых популярных автомобилей сегмента SUV в России досталось кроссоверу KIA Sportage со средней ценой 800 000 рублей.

По итогам 2020 года средняя стоимость кроссоверов и внедорожников в Новосибирской области выросла на 11,7% и составила 685 тысяч рублей. Причем, по сравнению с 2019 годом прибавили в цене почти все модели из списка самых продаваемых в регионе.

Первое место в рейтинге наиболее востребованных автомобилей сегмента SUV на вторичном авторынке в регионе занимает ВАЗ (LADA) 4×4 (Нива), за год средняя цена модели в регионе выросла на 8,3% и достигла 130 000 рублей.

На второй строчке – Lexus RX, средняя цена автомобиля на вторичном авторынке в регионе выросла на 4,4% по сравнению с 2019 годом и составляет 903 000 рублей.

Третья позиция в рейтинге наиболее продаваемых автомобилей сегмента SUV с пробегом досталась Toyota RAV4 со средней ценой 760 000 рублей, за 2020 год эта модель в Новосибирской области стала дороже среднем на 2,7%.

Четвертое место по уровню продаж в Новосибирской области занимает Honda CR-V, а пятое – Toyota Land Cruiser Prado.