Брокеров обязали информировать неопытных клиентов перед каждой сделкой

Российские брокеры с 1 января должны раскрывать дополнительную информацию неквалифицированным инвесторам, совершающим сделки, говорится в сообщении Банка России. Подробное руководство Банк России утвердил в новой редакции базового стандарта совершения операций брокером.

По новому стандарту участники рынка должны сообщать не только о ценах на покупку и продажу ценных бумаг или производных финансовых инструментов, но и о вознаграждении брокера, о комиссиях клиринговой организации и биржи и других расходах. Ранее брокеры не обязаны были это делать перед каждой сделкой.

Если, например, цена одной бумаги отличается на разных биржах, брокер может сообщить клиенту одну из них, но действовать при этом «максимально разумно и добросовестно», отметили в ЦБ.

Кроме того, брокер может повторно не предоставлять информацию о ценах, если он одновременно является инвестиционным советником и уже давал эти данные клиенту в составе индивидуальной инвестиционной рекомендации. В стандарте рассмотрены и другие случаи, когда брокер может не сообщать такие данные перед каждой сделкой, если это невозможно по независящим от брокера причинам.

Отмечается, что если брокер не выполнил обязанность по раскрытию информации и из-за этого клиент получил убыток, то по закону, он может потребовать возмещения через суд.