Аналитики выяснили, где студенты планируют подработать этим летом

Опрос проводился среди студентов колледжей и вузов, передает цифровое издание RT со ссылкой на исследовательский центр «Зарплата.ру».

Так, из них 15% хотят подработать курьерами, 11% — официантами, 8%— промоутерами и продавцами, 7% — комплектовщиками товаров.

По сведениям аналитиков, еще 5% студентов планируют подработать кассирами, 4% опрошенных хотят попробовать себе в роли репетиторов и грузчиков, а нянями, маркетологами, фотографами и работниками кол-центров хотят стать на время каникул по 3% респондентов соответственно.

Были и те, кто указали варианты летней подработки в качестве догситтеров, сотрудников туристической базы или гостевого дома для отдыхающих и работников приёмной комиссии в вузе. Их оказалось всего по 2%.

По 1% студентов хотят стать аниматорами, ведущими праздников, таксистами, компьютерными мастерами, сотрудниками на пляжах.

Оставшиеся 14% — выразили готовность рассмотреть любые предложения подработки.

Что касается причин, почему студенты решили выйти на работу летом, то, по данным экспертов, три четверти молодежи называют возможность накопить деньги — 75%, столько же выбрали вариант «ради материальной подстраховки».

Вместе с тем, 27% юношей и девушек хотят помочь родителям, 27% больше не знаю, чем себя занять, для 12% подработка — это хобби, 10% планируют рассчитаться с долгами, а 9% зарабатывают на обучение.

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