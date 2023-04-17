В Новосибирске водитель фуры задавил мужчину, который менял колесо на дороге

В Новосибирске водитель фуры насмерть сбил мужчину, который менял колесо на дороге, сообщили в Госавтоинспекции.

Смертельная авария произошла утром 16 апреля. 30-летний водитель фуры (по данным правоохранительных органов, он был трезвым) ехал из Бердска в сторону Новосибирска и на мосту на реке Бердь наехал на мужчину 1957 года рождения, который вышел из своего автомобиля, чтобы заменить лопнувшее колесо.

Сбитого водителя «Ниссана» доставили в больницу, где позже он умер.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.

В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее редакция сообщала, что В Новосибирской области после пяти часов засады был арестован внедорожник премиум-класса.

Фото с сайта ГИБДД Новосибирска