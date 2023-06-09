На улицы Новосибирска выходит новая уборочная техника

Мэрия Новосибирска провела закупку 51 единицы специализированной уличной техники на сумму 700 млн руб. Техника должна поступить в город до конца года. Об этом сообщается в телеграмм-канале мэрии.

— Приобретаем комплексные машины, в которые встроены пылесосы, механизмы для подметания и орошения, — цитирует канал начальника управления автомобильных дорог Сергея Эпова. — Одна из новинок для нашего города — продукция «Кургандормаш» — коммунальные машины УКМ 2500М с комплектом круглогодичного содержания — у них очень маневренные щетки, позволяющие захватывать труднодоступные места при очистке тротуаров шириной от полутора метров.

Напомним, что в ноябре прошлого года суд удовлетворил иск прокуратуры, обязав мэрию приобрести 670 единиц техники для уборки городских улиц.

В феврале 2023 года в мэрии анонсировали приобретение в лизинг порядка 50 единиц техники на сумму почти 700 млн руб. Ранее город закупал по 20-30 единиц техники в год.