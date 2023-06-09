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На улицы Новосибирска выходит новая уборочная техника

  • 09/06/2023, 19:52
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На улицы Новосибирска выходит новая уборочная техника
На ее покупку мэрия направит 700 млн рублей.

Мэрия Новосибирска провела закупку 51 единицы специализированной уличной техники на сумму 700 млн руб. Техника должна поступить в город до конца года. Об этом сообщается в телеграмм-канале мэрии.

Приобретаем комплексные машины, в которые встроены пылесосы, механизмы для подметания и орошения, цитирует канал начальника управления автомобильных дорог Сергея Эпова. Одна из новинок для нашего города продукция «Кургандормаш» коммунальные машины УКМ 2500М с комплектом круглогодичного содержания у них  очень маневренные щетки, позволяющие захватывать труднодоступные места при очистке тротуаров шириной от полутора метров.

Напомним, что в ноябре прошлого года суд удовлетворил иск прокуратуры, обязав мэрию приобрести 670 единиц техники для уборки городских улиц.

В феврале 2023 года в мэрии анонсировали приобретение в лизинг порядка 50 единиц техники на сумму почти 700 млн руб. Ранее город закупал по 20-30 единиц техники в год.

Фото: Мэрии Новосибирска

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Рубрики : Власть Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : уборочная техника Сергей Эпов прокуратура Мэрия Новосибирска


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