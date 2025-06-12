Полиция Новосибирска назвала районы с наибольшим числом ДТП на электросамокатах

Электросамокаты, моноколёса, гироскутеры — эти средства индивидуальной мобильности стали невероятно популярными. Однако с ростом их числа на улицах увеличилось и количество аварий.

С начала 2025 года в Новосибирске произошло 48 аварий с участием электросамокатов (в 2024 году было 27 таких случаев). В этих ДТП пострадали 13 несовершеннолетних, что на 2 больше, чем в прошлом году.

В ГУ МВД по Новосибирской области редакции Infopro54 рассказали, что чаще всего происшествия с электросамокатами случались в Ленинском (16), Октябрьском (7) и Кировском (6) районах города.

Напомним, что на самокатах в Новосибирске вводятся индивидуальные номера. В Екатеринбурге это позволило снизить количество ДТП на пешеходных переходах. Номера будут легко считываться, включая пешеходные переходы, что поможет выявлять нарушения.

Самым частым нарушением, которое допускают пользователи самокатов, — несоблюдение правила уступать дорогу пешеходам на переходах. Именно это в первую очередь приводит к ДТП с участием средств индивидуальной мобильности.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцев попросили прокомментировать правила использования самокатов в город. А также высказаться о том, как организовать движение СИМ, чтобы уменьшить количество аварий.