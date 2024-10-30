В Новосибирске на одной из улиц Кировского района вводится ограничение

В Новосибирске вводится ограничение на одной из улиц Кировского района.
— С 29 октября по 11 ноября закрывается проезжая часть улицы Урманова в районе дома № 20 на улице Обогатительной, — говорится в сообщении мэрии города.
Ограничение связано с проведением ремонтных работ на теплотрассе, которые выполняет ООО «НТСК».
Водители должны быть бдительными, ориентироваться на дорожные знаки и информационные щиты и строго следовать правилам дорожного движения.
Следует отметить, что до 8 ноября на улице Фёдора Ивачёва, в районе здания № 5, будет сужена проезжая часть. Её ширина уменьшится на 4 метра. Кроме того, по 5 ноября на улице Советской, в районе дома № 51, также будет сужена проезжая часть, её ширина сократится на 5 метров.
Ранее редакция сообщала о том, что на Октябрьском мосту в Новосибирске уложили асфальт.
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