В Новосибирске на одной из улиц Кировского района вводится ограничение

В Новосибирске вводится ограничение на одной из улиц Кировского района.

— С 29 октября по 11 ноября закрывается проезжая часть улицы Урманова в районе дома № 20 на улице Обогатительной, — говорится в сообщении мэрии города.

Ограничение связано с проведением ремонтных работ на теплотрассе, которые выполняет ООО «НТСК».

Водители должны быть бдительными, ориентироваться на дорожные знаки и информационные щиты и строго следовать правилам дорожного движения.

Следует отметить, что до 8 ноября на улице Фёдора Ивачёва, в районе здания № 5, будет сужена проезжая часть. Её ширина уменьшится на 4 метра. Кроме того, по 5 ноября на улице Советской, в районе дома № 51, также будет сужена проезжая часть, её ширина сократится на 5 метров.

Ранее редакция сообщала о том, что на Октябрьском мосту в Новосибирске уложили асфальт.