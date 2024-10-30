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Иноагентов лишили права работать депутатами горсовета Новосибирска

  • 30/10/2024, 11:45
Автор: Юлия Данилова
Иноагентов лишили права работать депутатами горсовета Новосибирска
Изменения внесены в устав города

Октябрьская сессия горсовета рассмотрела вопрос о внесении изменений в устав города Новосибирска. 37 из 42 присутствовавших на сессии депутатов проголосовали за запрет участия депутатов-иноагентов в работе горсовета. Двое высказались против. Проект принят сразу в двух чтениях.

Напомним, президент РФ подписал поправки в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и ряд других ФЗ, устанавливающих запрет для иноагентов на участие в выборах всех уровней. Ранее эти поправки прошли согласование в Госдуме.  Норма актуальна для выборов в федеральные региональные органы власти, а также в органы местного самоуправления. Как сообщал председатель Госдумы Вячеслав Володин, сегодня депутатами разного уровня являются 10 иностранных агентов. Двое из них работают в горсовете Новосибирска. Это депутат по 46-му округу Светлана Каверзина* (признана *иноагентом в марте 2024 года) и депутат по 25-му округу Антон Картавин* (признан *иноагентом в феврале 2024 года).

Как пояснял ранее редакции Infopro54 председатель горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев,  статус иноагента может быть изменен через решение суда, который признает, что человек получил статус иноагента незаконно. Второй вариант — статус может отменить Минюст самостоятельно либо по обращению человека, которому присвоен статус.

По словам Дмитрия Асанцева, время, отведенное на изменение статуса новосибирским депутатам, истекает в середине ноября. Если к этому времени статус не будет изменен, то сессия горсовета рассмотрит вопрос о лишении депутатов-иноагентов полномочий.

Напомним, выборы в горсовет должны пройти в Новосибирске в сентябре 2025 года.

Ранее редакция сообщала о том, что сейчас депутатов нет на двух округах Новосибирска

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : иноагенты депутаты Горсовета


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