Средняя цена квадратного метра готового жилья в Новосибирске — 114 тысяч рублей

В октябре рынок вторичной недвижимости продолжает стагнировать. По данным аналитиков Яндекс Недвижимости, средняя стоимость метра готового жилья (на «вторичке») в Новосибирске выросла на 0,2% до 114 тысяч рублей. При этом, средняя полная стоимость выставленной на продажу готовой квартиры составила 5,5 млн р, а средняя площадь — 47 кв.м. При этом, количество доступных предложений на вторичном рынке города снизилось на 3,1%.

— Уже несколько месяцев динамика цен на вторичном рынке характеризуется стагнацией, а наиболее интересные колебания происходят в отношении дисконтов. Теперь после повышения ставки Банка России и очередного роста стоимости заемных денег мы можем увидеть большую склонность продавцов к скидкам. В среднем в крупнейших городах России дисконты на вторичном рынке уже достигают 5% и могут продолжить расти, — говорит коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров.

Отмечается, что в среднем по российским городам-миллионникам квадратный метр на вторичном рынке недвижимости прибавил 0,4% — до 134 тысяч рублей. Наиболее высокие цены по-прежнему в Москве (+1,3% за месяц до 337 000 р/кв.м), Санкт-Петербурге (+0,4% до 204 000 р/кв.м) и Казани (+0,4% до 169 000 р/кв.м).

Среди сибирских городов самый большой рост стоимости квадрата показал Омск. Он составил 0,4%. Как результат, цена увеличилась до 105 тысяч рублей за кв. метр.

Напомним, аналитики ЦИАН оценили среднюю стоимость квадратного метра на вторичное жилье в Новосибирске в 130,2 тыс. рублей (+0,4; к сентябрю). По их подсчетам, за год цена выросла на 8% (в октябре прошлого года вторичное жилье можно было приобрести по цене —120,6 тысяч рублей за квадратный метр).

О том, что динамика роста цены квадратного метра на вторичном рынке сохраняется, готовит и независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев. Он подчеркивает, что цена вторичного рынка, в отличие от новостроек, определяется на балансе спроса и предложения.

— Ждать, что вторичный рынок начнет проседать вслед за первичным бессмысленно, так как цены на нем в Новосибирске и так на 21% ниже. Да и в то, что цены на новостройки упадут при таких суммарных депозитах также не верится, — констатирует эксперт.

По его словам, цены на рынке готового жилья также поддерживает аренда: на высоком уровне находятся и ставки, и спрос.

— Чем выше цена и дороже ипотека, тем больше потенциальных покупателей хотят переждать высокую ключевую ставку в арендованной квартире, — говорит он.

Так, по подсчетам Николаева, в результате роста среднемесячных арендных ставок в Новосибирске на 17,5% в 3 квартале 2024 года ежемесячный платеж по ипотеке за стандартную двухкомнатную комнатную квартиру остается в 2,56 раза выше арендных платежей.

Ранее редакция сообщала, что за восемь месяцев 2024 года просроченная задолженность по ипотеке в Новосибирской области увеличилась на 22% и составила 1,598 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем неплатежей вырос на 16%.