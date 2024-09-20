Житель Затулинки стал свидетелем странных действий курьера у мусорных баков

Один из жителей Затулинки в Новосибирске стал свидетелем странных действий курьера около мусорки.

– У меня как бы всегда были сомнения заказывать еду доставкой. Мне как-то поудачнее ходить самому всё покупать в магазине, – подписал автор свой пост с видео.

На нем можно увидеть, как человек раскладывает еду в мусорном баке, а затем фотографирует ее.

Однако, новосибирец, который раньше работал в доставке, объяснил действия курьера.

– Клиент отказался, но оплатил уже, а доставщик должен утилизировать этот заказ. Себе забрать не имеет права, – говорится в сообщении.

Он добавил, что курьер должен предоставить фото утилизации товара.

Напомним, в начале 2024 года в Новосибирской области резко вырос спрос на курьеров. Работодатели готовы платить им от 91,9 — 155 тыс. рублей. В прошлом году рыночный диапазон зарплат был несколько скромнее — от 67 тыс. рублей до 130,3 тыс. рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что 39 курьеров-соучастников преступлений выявлено в Новосибирской области.