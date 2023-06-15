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Новосибирский застройщик получит еще один земельный участок на Спортивной

  • 15/06/2023, 10:18
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Новосибирский застройщик получит еще один земельный участок на Спортивной
Взамен на предоставление квартир обманутым дольщикам и финансирование завершения долгостроя.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рекомендовал мэрии Новосибирска предоставить земельный участок компании ООО «Специализированный застройщик ДСК КПД-Газстрой» в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МИП) «Многоквартирные  многоэтажные дома №№ 68, 69 с объектами обслуживания жилой застройки  во встроенных помещениях по улице Спортивная в Ленинском районе города Новосибирска. I, II этапы строительства». Речь идет об участке площадью 24 807 кв. м, расположенном на улице Спортивная, 32.

В рамках соглашения о МИП, застройщик должен построить на участке дома площадью не менее 39 123,9 кв. м, из которых не менее 722,8 кв. м жилых помещений, но не менее 2,771% должен передать обманутым дольщикам. Кроме того, компания должна внести 56,7 млн рублей, на завершение многоквартирного дома, который определит мэрия Новосибирска.

долгострои Новосибирска

В 2023 году в Новосибирске нужно разобраться с 32 долгостроями

Напомним, в январе 2023 года вице-мэр Новосибирска, начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев в ходе отчета о работе подведомственных подразделений на заседании комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения мэрии Новосибирска сообщал, что в 2023 году муниципалитет намерен полностью закрыть вопрос с обманутыми дольщиками. На 1 января 2023 года в городе было зарегистрировано 32 долгостроя. По 6 — зона ответственности федерального бюджета, по 12 — строительного департамента мэрии и Минстроя области.

ООО «Специализированный застройщик ДСК КПД-Газстрой» входит в ГК «КПД-Газстрой», застраивает жилмассив «Чистая слобода». В марте застройщик получил участок на Спортивной под строительстве четырех домов: № 58, 59, 65, 66.

Ранее редакция сообщала, что мэрия Новосибирска самостоятельно привлекает подрядчика и строит уже второй дом для «переселенцев».

Фото pixabay — SatyaPrem

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : Строительство в Новосибирске обманутые дольщики


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