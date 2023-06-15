Новосибирский застройщик получит еще один земельный участок на Спортивной

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рекомендовал мэрии Новосибирска предоставить земельный участок компании ООО «Специализированный застройщик ДСК КПД-Газстрой» в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МИП) «Многоквартирные многоэтажные дома №№ 68, 69 с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях по улице Спортивная в Ленинском районе города Новосибирска. I, II этапы строительства». Речь идет об участке площадью 24 807 кв. м, расположенном на улице Спортивная, 32.
В рамках соглашения о МИП, застройщик должен построить на участке дома площадью не менее 39 123,9 кв. м, из которых не менее 722,8 кв. м жилых помещений, но не менее 2,771% должен передать обманутым дольщикам. Кроме того, компания должна внести 56,7 млн рублей, на завершение многоквартирного дома, который определит мэрия Новосибирска.
ООО «Специализированный застройщик ДСК КПД-Газстрой» входит в ГК «КПД-Газстрой», застраивает жилмассив «Чистая слобода». В марте застройщик получил участок на Спортивной под строительстве четырех домов: № 58, 59, 65, 66.
Ранее редакция сообщала, что мэрия Новосибирска самостоятельно привлекает подрядчика и строит уже второй дом для «переселенцев».
Фото pixabay — SatyaPrem
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