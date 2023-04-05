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Предложение на рынке новостроек в Новосибирске за квартал выросло почти на 50%

  • 05/04/2023, 17:18
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Цены на квартиры в новостройках Новосибирска
А спрос практически не изменился.

Итоги квартала

За первый квартал года спрос на новостройки в Новосибирске сократился на 0,1%. Для сравнения, по всей России спрос в среднем вырос на 4,8%, сообщает Авито Недвижимость. Посетители платформы стали на 19,3% чаще интересоваться объектами со свободной планировкой, на 12% — многокомнатными квартирами, на 6,2% — «двушками», на 4,7% — «однушками», на 3,7% — «трешками» и на 0,3% — студиями.

Помимо Новосибирска спрос на новостройки также упал еще в двух сибирских регионах —Иркутске (-1,7%) и Красноярске (-4,8%). Наиболее серьезное падение спроса было зафиксировано в Москве — на 37%.

Наиболее заметно спрос на объекты в новостройках за квартал вырос в Омске —  на 50,8%.

цены на квартиры в Новосибирске

Сейчас покупатели предпочитают готовое жилье, в которое можно сразу заехать

Стоимость квадратного метра в новостройках в Новосибирске в первом квартале снизилась на 0,8%, при этом в среднем по России выросла на 0,5%. По стоимости квадратного метра квартиры со свободной планировкой стали доступнее на 13,3%, объекты с четырьмя комнатами и более  — на 6%. Квадратный метр в «двушках» подешевел на 1,9%, в студиях — на 1,3%, а цена квадратного метра в «трёшках» не изменилась. Квадратный метр в однокомнатных квартирах подорожал на 0,2%.

— В первом квартале спрос на новостройки в России во многом подогревался продлением льготной ипотеки, хоть и с увеличенной ставкой, субсидированной от застройщиков ставкой и скидками. Согласно данным из нашего каталога скидок и акций от застройщиков, и сейчас в России в 52% объектов есть скидки, — комментирует Дмитрий Алексеев, руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости». — Цены продолжали стагнировать, и пока их рост возможен только в рамках значения инфляции или в зависимости от стадии строительства. Но вряд ли стоит ждать снижения, потому что у застройщиков есть обязательства перед банками, рассчитанная экономика проектов и цена стройматериалов. Более сдержанное ценообразование может быть только в новых проектах.

Объем предложения на первичном рынке недвижимости в Новосибирске увеличился на 50,4%, а в среднем по России вырос на 12,5%. Значительнее всего выросло число предложений в Томске (+69,2%).

Годовая динамика

Если сравнивать рынок недвижимости первого квартала 2023 года с аналогичным периодом 2022, то предложение квартир в новостройках в Новосибирске выросло на 187,2%, а в среднем по России — на 49,9%. При этом в округе по объему предложения лидирует Омск — рост на 413,9% за год. Отрицательная динамика предложения в Сибири наблюдалась только в Барнауле (-14,7%).

При этом стоимость квадратного метра в новостройках по России за год выросла на 5,3%, а в Новосибирске — на 20%. Квартиры со свободной планировкой стали доступнее на 17,2%, объекты с четырьмя комнатами и более  — на 4,5%. Однокомнатные квартиры подешевели на 3,6%, а «двушки» — на 1,5%. «Трешки» и студии, напротив, подорожали на 0,3% и 2,4% соответственно.

Спрос на квартиры в новостройках в России за год снизился на 32,2%, в Новосибирске — на 28%. Значительнее всего спрос вырос — в Томске (+29,4%). Посетители платформы реже всего интересовались «однушками» (-39,6%) и студиями (-35%).

 

Ранее редакция назвала топ-10 застройщиков по объему текущего строительства в Новосибирске. 

Фото pixabay — SatyaPrem

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : цены на квартиры новостройки Новосибирска


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