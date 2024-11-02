В Новосибирске на улице Мира по обновленным рельсам начали курсировать трамваи

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев осуществил контроль за завершением первого этапа восстановления одного из значительных объектов текущего года – улицы Мира в Кировском районе.

По словам главы города, на сегодняшний день все работы, предусмотренные в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», успешно завершены. Из 14 объектов приняли все. Дополнительно правительство региона выделило 1,1 миллиарда рублей, которые были направлены на 37 объектов, из которых 34 уже приняты, а остальные будут приняты в ближайшее время. Кроме того, удалось изыскать еще 700 миллионов рублей на дорожный ремонт в муниципальном бюджете, и эти объекты также находятся на завершающей стадии. В целом по Новосибирску в этом году отремонтировали и приняли около 100 километров дорог, что на 30 % больше, чем в прошлом году.

Улица Мира является одним из объектов БКД, и ее завершение запланировано на следующий год. Ремонт будет проводиться на протяжении 2,5 км. В этом сезоне была заменена контактная сеть и трамвайные пути. 27 октября после длительного перерыва возобновилось движение трамваев по новым рельсам.

Директор МКУ «Управление дорожного строительства» Александр Губин сообщил, что часть работ будет перенесена на следующий год из-за особенностей производственной технологии. Он рассказал, что в текущем году был уложен нижний слой асфальтобетона, установлены бордюры, подготовлены тротуары и восстановлено движение трамваев. В будущем году проведут рихтовку трамвайных путей и закроют их дорожной плиткой, как это сделано на ул. Серебренниковской. Эти мероприятия откладываются на следующий год, поскольку после их переустройства трамвайные пути могут дать осадку. Также в следующем году завершится установка верхнего слоя дорожного покрытия и новых остановочных павильонов. Все работы по контракту планируется завершить к 1 октября 2025 года.