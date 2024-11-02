Новосибирск попал в топ внутреннего туризма на ноябрьские праздники

В сибирскую столицу с 1 по 5 ноября приедет на 82% больше туристов, чем в прошлом году. По этому показателю область лидирует среди всех регионов России. При этом, в среднем по стране прирост числа бронирований в отелях и апартаментах составляет только 10% относительно прошлого года. Такие данные приводят специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

Больше всего туристов планирует остановиться в апартаментах, на которые в этом году приходится 42% от всех бронирований. Еще 37% бронирований приходится на отели категорий три, четыре и пять звезд. Остальные путешественники выбирают отели категории одна или две звезды, а также хостелы.

В сервисе подсчитали, что одна ночь обойдется гостям Новосибирска в среднем в 4 600 рублей — на 15% дороже, чем годом ранее (4 000 рублей).

— Жители города тоже не планируют на праздниках сидеть дома, — рассказали аналитики сервиса. — Самыми популярными среди новосибирцев туристическими направлениями стали Москва и Санкт-Петербург, а также Краснодарский край и Татарстан. Многие горожане запланировали отдых в пределах родной Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске с 2025 года начнет действовать туристический налог.