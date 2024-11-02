Недоимка по налогам превысила 6 млрд рублей в Новосибирской области

Недоимка по налогам, зачисляемым в консолидированный бюджет, по итогам 10 месяцев 2024 года в Новосибирской области составила 2,39% от общей суммы доходов бюджета (257,8 млрд) или 6,1 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в долевом выражении она немного уменьшилась (2,56%), хотя в абсолютных цифрах выросла (5,9 млрд).
Напомним, министр финансов Новосибирской области в середине октября сообщал, что с ноября начнет кредитоваться для расчета с подрядчиками. Он пояснял, что поступления по налогу на прибыль организаций в регионе на 18% отстают от плана. Однако, по НДФЛ на 12% опережают прогнозы.
Торги за открытие кредитных линий, которые область провела в конце октября, не состоялись. Из 10 лотов только на один была подана единственная заявка.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцам начислили более пяти миллиардов рублей по налогам на имущество.
Фото freepik, автор: freepik
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