Недоимка по налогам превысила 6 млрд рублей в Новосибирской области

Недоимка по налогам, зачисляемым в консолидированный бюджет, по итогам 10 месяцев 2024 года в Новосибирской области составила 2,39% от общей суммы доходов бюджета (257,8 млрд) или 6,1 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в долевом выражении она немного уменьшилась (2,56%), хотя в абсолютных цифрах выросла (5,9 млрд).

32% в недоимке или 1,9 млрд составляет налог на прибыль организаций.

19% или 1,2 млрд налог на доходы филзиц.

12,8% или 789 млн рублей задолжали предприниматели по налогу на совокупный доход.

12,5% или 769 млн приходится на транспортный налог.

7,3% или 448 млн — на акцизы.

6,1% 373 млн — налог на землю.

5,4% или 333 млн — налог на имущество организаций.

Напомним, министр финансов Новосибирской области в середине октября сообщал, что с ноября начнет кредитоваться для расчета с подрядчиками. Он пояснял, что поступления по налогу на прибыль организаций в регионе на 18% отстают от плана. Однако, по НДФЛ на 12% опережают прогнозы.

Торги за открытие кредитных линий, которые область провела в конце октября, не состоялись. Из 10 лотов только на один была подана единственная заявка.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцам начислили более пяти миллиардов рублей по налогам на имущество.