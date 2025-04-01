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Олеся Сизых: Рынок интернет-рекламы начинает трансформироваться под влиянием новых требований

Собственники раскрученных аккаунтов разрабатывают стратегии по «переезду» аудитории с запрещенных платформ
  • 01/04/2025, 17:00
Автор: Юлия Данилова

Стратегический интернет-маркетолог, создатель агентства комплексного интернет-маркетинга «Маркетолог Сизых», маркетинг-эксперт центра «Мой бизнес» Новосибирской области Олеся Сизых прокомментировала Infopro54 нововведения, связанные с интернет-рекламой, которые вступают в силу в 2025 году:

Олеся Сизых, стратегический интернет-маркетолог, создатель агентства комплексного интернет-маркетинга «Маркетолог Сизых», маркетинг-эксперт центра «Мой бизнес» Новосибирской области— С 1 апреля 2025 года в России начал действовать обязательный сбор с доходов от интернет-рекламы в размере 3%. Порядок нового сбора обозначен в проекте постановления правительства РФ. Он еще не утвержден, но, в целом, уже сейчас мы можем проанализировать новации, которые ожидают рекламный рынок:

  • Установлена ставка 3% с ежеквартальных доходов от рекламы по данным базы ЕРИР.
  • Сбор оплачивает только один участник, а не все участники, задействованные в рекламной цепочке.
  • Если агентство работает по агентскому договору, то оно платит только с суммы своего гонорара, если по договору услуг, то со всей суммы.
  • Если агентство работает по агентскому договору, то может заплатить со всей суммы, тогда другие участники не будут платить сбор.
  • Срок платежа — не позднее 5 числа третьего месяца следующего квартала.
  • С гонораров специалистов по трафику, работающих в кабинетах рекламодателей, сбор не взымается.

Подчеркну, что это законопроект, а значит, еще предстоит прояснить ряд вопросов: на ком в итоге будет обязанность по уплате сбора и как оформить этот платеж.

Еще одно нововведение вступает в силу 1 сентября 2025 года. Речь идет о дополнениях в «Закон о рекламе» и в закон «О противодействии экстремистской деятельности», которые были приняты разом во втором и третьем чтениях 25 марта 2025 года.

За рекламу на запрещенных в России интернет-ресурсах будут штрафовать блогеров и собственников аккаунтов в запрещенной сети, а также непосредственно рекламодателей.

Штрафы за нарушение для граждан составляют от 2 до 2,5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 4 до 20 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 500 тысяч рублей.

Что это значит для бизнеса?

Нельзя будет размещать заказную рекламу в Instagram*, также запрещено размещать свою рекламу, или, как ее еще называют «саморекламу». Блогеры уже продумывают план публикации рекламной информации без призывов, маскируя ее под формат «оповещения». А вот рекламодатели, и особенно собственники раскрученных аккаунтов, шокированы, и разрабатывают стратегии по «переезду» аудитории на другие платформы. На это у них есть 5 месяцев.

Возможно, власти дополнительно выпустят подзаконные акты, корректирующие действие утвержденных площадок. Будем следить за новостями. А я, как маркетолог, хочу дать единственно правильный совет — не складывайте все яйца в одну корзинку, развивайте другие каналы продвижения.

*принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Ранее редакция сообщала о том, что за размещение рекламы на запрещенных в России площадках будут штрафовать. Бизнес может получить санкции на сумму до полумиллиона рублей.

Фото из личного архива Олеси Сизых, предоставлено экспертом.

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Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : Налог на рекламу интернет-реклама


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