Олеся Сизых: Рынок интернет-рекламы начинает трансформироваться под влиянием новых требований

Стратегический интернет-маркетолог, создатель агентства комплексного интернет-маркетинга «Маркетолог Сизых», маркетинг-эксперт центра «Мой бизнес» Новосибирской области Олеся Сизых прокомментировала Infopro54 нововведения, связанные с интернет-рекламой, которые вступают в силу в 2025 году:

— С 1 апреля 2025 года в России начал действовать обязательный сбор с доходов от интернет-рекламы в размере 3%. Порядок нового сбора обозначен в проекте постановления правительства РФ. Он еще не утвержден, но, в целом, уже сейчас мы можем проанализировать новации, которые ожидают рекламный рынок:

Установлена ставка 3% с ежеквартальных доходов от рекламы по данным базы ЕРИР.

Сбор оплачивает только один участник, а не все участники, задействованные в рекламной цепочке.

Если агентство работает по агентскому договору, то оно платит только с суммы своего гонорара, если по договору услуг, то со всей суммы.

Если агентство работает по агентскому договору, то может заплатить со всей суммы, тогда другие участники не будут платить сбор.

Срок платежа — не позднее 5 числа третьего месяца следующего квартала.

С гонораров специалистов по трафику, работающих в кабинетах рекламодателей, сбор не взымается.

Подчеркну, что это законопроект, а значит, еще предстоит прояснить ряд вопросов: на ком в итоге будет обязанность по уплате сбора и как оформить этот платеж.

Еще одно нововведение вступает в силу 1 сентября 2025 года. Речь идет о дополнениях в «Закон о рекламе» и в закон «О противодействии экстремистской деятельности», которые были приняты разом во втором и третьем чтениях 25 марта 2025 года.

За рекламу на запрещенных в России интернет-ресурсах будут штрафовать блогеров и собственников аккаунтов в запрещенной сети, а также непосредственно рекламодателей.

Штрафы за нарушение для граждан составляют от 2 до 2,5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 4 до 20 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 500 тысяч рублей.

Что это значит для бизнеса?

Нельзя будет размещать заказную рекламу в Instagram*, также запрещено размещать свою рекламу, или, как ее еще называют «саморекламу». Блогеры уже продумывают план публикации рекламной информации без призывов, маскируя ее под формат «оповещения». А вот рекламодатели, и особенно собственники раскрученных аккаунтов, шокированы, и разрабатывают стратегии по «переезду» аудитории на другие платформы. На это у них есть 5 месяцев.

Возможно, власти дополнительно выпустят подзаконные акты, корректирующие действие утвержденных площадок. Будем следить за новостями. А я, как маркетолог, хочу дать единственно правильный совет — не складывайте все яйца в одну корзинку, развивайте другие каналы продвижения.

*принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Ранее редакция сообщала о том, что за размещение рекламы на запрещенных в России площадках будут штрафовать. Бизнес может получить санкции на сумму до полумиллиона рублей.