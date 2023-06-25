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Фестиваль цветов вызвал ажиотаж у гостей и жителей в Новосибирске

  • 25/06/2023, 13:22
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Фестиваль цветов в Новосибирске
На фестивале представлены четыре сезона — весна, лето, осень и зима.

Открытие Фестиваля цветов произошло вчера, 24 июня, на улицы Ленина, до сих пор он пользуется популярностью. Об этом сообщает корреспондент редакции Infopro54.

Фестиваль цветов в Новосибирске

На фестивале представлены четыре сезона — весна, лето, осень, зима. За зиму отвечает Казахстан, за весну — Китай, за лето — Россия, за осень — Армения.

Фестиваль цветов в Новосибирске

— Мы хотели показать, как красив Новосибирск в разное время года. В каждой зоне присутствует участник-международник со своей концепцией того времени года, в которой он находится, – приводит слова организатора Второго международного фестиваля цветов Вадима Казанского пресс-центр мэрии Новосибирска.

Фестиваль цветов в Новосибирске

Всего в фестивале цветов, кроме международных мастеров, принимают участие флористы из Москвы, Мирного, Кемерова, Томска, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Краснодара. Фестиваль продлится до 2 июля.

Ранее реакция сообщала о том, что песня «В Новосибирске не разводятся мосты» прозвучит по новому в День города (аудио).

Фото Infopro54

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Рубрики : Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Фестиваль цветов в Новосибирске День города в Новосибирске


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