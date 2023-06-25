Фестиваль цветов вызвал ажиотаж у гостей и жителей в Новосибирске

Открытие Фестиваля цветов произошло вчера, 24 июня, на улицы Ленина, до сих пор он пользуется популярностью. Об этом сообщает корреспондент редакции Infopro54.

На фестивале представлены четыре сезона — весна, лето, осень, зима. За зиму отвечает Казахстан, за весну — Китай, за лето — Россия, за осень — Армения.

— Мы хотели показать, как красив Новосибирск в разное время года. В каждой зоне присутствует участник-международник со своей концепцией того времени года, в которой он находится, – приводит слова организатора Второго международного фестиваля цветов Вадима Казанского пресс-центр мэрии Новосибирска.

Всего в фестивале цветов, кроме международных мастеров, принимают участие флористы из Москвы, Мирного, Кемерова, Томска, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Краснодара. Фестиваль продлится до 2 июля.

Ранее реакция сообщала о том, что песня «В Новосибирске не разводятся мосты» прозвучит по новому в День города (аудио).