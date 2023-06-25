Увеличено количество бюджетных мест в колледжах Новосибирской области

В Новосибирской области увеличено количество контрольных цифр приема организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, для обучения в 2023/2024 учебном году за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области». Соответствующее распоряжение губернатора размещено на сайте регионального правительства.

Согласно документу увеличен набор по девяти программам:

Бюджетных мест по программе «Инженерное дело, технологии и технические науки» увеличено до 6740 (больше на 250 мест),

«Техника и технологии строительства» цифры до 950 (+50 мест),

«Электроника, радиотехника и системы связи» цифры увеличено с 425 до 475 мест,

«Машиностроение» — с 1250 до 1350,

«Химические технологии» —с 150 до 175,

«Технологии материалов» — с 150 до 175,

«Управление в технических системах» — с 150 до 175,

«Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки» — с 1225 до 1250,

«Сельское, лесное и рыбное хозяйство» — с 1150 до 1175.

По трем программам набор, напротив, сократился:

«Технологии легкой промышленности» — с 225 до 200»,

«Науки об обществе» — с 1375 до 1350,

«Сервис и туризм» — с 1100 до 1075 мест.

Напомним, в марте 2023 года постановлением областного правительства приняты изменения в полномочия регионального Минздрава, разрешающие подготовку специалистов в рамках целевого набора в медицинских колледжах. До этого был только целевой набор в медуниверситет. Принятые изменения в законодательстве, как считают в региональной власти, должны в большей степени привлечь специалистов от медицины среднего звена на работу в сельской местности. В результате, в этом году Новосибирский, Купинский, Куйбышевский, Барабинский медицинские колледжи впервые примут по целевому набору 797 будущих фельдшеров, медсестер и медбратьев.

Напомним, целевое обучение подразумевает учебу по направлению от конкретной организации, компании или предприятия. При этом, платит за обучение государство. Целевое обучение в колледжах появилось лишь в начале 2019 года.

Главное условие целевого обучения: после его окончания «целевику» необходимо отработать три года в компании, которая направила его на обучение в колледж. Так предприятия набирают себе потенциальных работников с уже освоенными навыками и неплохой теоретической базой. Если же студент откажется отрабатывать, он будет должен вернуть полную стоимость обучения. Однако работает и обратная ответственность: если заказчик целевого обучение гражданина не трудоустраивает его после получения диплома, он обязан возместить расходы федерального или местного бюджета за обучение. С января 2021 года к числу таких организаций также относятся образовательные.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские вузы увеличивают бюджетные места по ИТ-направлениям.