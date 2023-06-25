Увеличено количество бюджетных мест в колледжах Новосибирской области

В Новосибирской области увеличено количество контрольных цифр приема организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, для обучения в 2023/2024 учебном году за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области». Соответствующее распоряжение губернатора размещено на сайте регионального правительства.
Согласно документу увеличен набор по девяти программам:
По трем программам набор, напротив, сократился:
Напомним, в марте 2023 года постановлением областного правительства приняты изменения в полномочия регионального Минздрава, разрешающие подготовку специалистов в рамках целевого набора в медицинских колледжах. До этого был только целевой набор в медуниверситет. Принятые изменения в законодательстве, как считают в региональной власти, должны в большей степени привлечь специалистов от медицины среднего звена на работу в сельской местности. В результате, в этом году Новосибирский, Купинский, Куйбышевский, Барабинский медицинские колледжи впервые примут по целевому набору 797 будущих фельдшеров, медсестер и медбратьев.
Напомним, целевое обучение подразумевает учебу по направлению от конкретной организации, компании или предприятия. При этом, платит за обучение государство. Целевое обучение в колледжах появилось лишь в начале 2019 года.
Главное условие целевого обучения: после его окончания «целевику» необходимо отработать три года в компании, которая направила его на обучение в колледж. Так предприятия набирают себе потенциальных работников с уже освоенными навыками и неплохой теоретической базой. Если же студент откажется отрабатывать, он будет должен вернуть полную стоимость обучения. Однако работает и обратная ответственность: если заказчик целевого обучение гражданина не трудоустраивает его после получения диплома, он обязан возместить расходы федерального или местного бюджета за обучение. С января 2021 года к числу таких организаций также относятся образовательные.
Ранее редакция сообщала, что новосибирские вузы увеличивают бюджетные места по ИТ-направлениям.
Фото: pixabay.com, raeng_publications
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