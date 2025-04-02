Проект парка «Чербузы» в Новосибирске прошел госэкспертизу

Мэрия Новосибирска получила положительное заключение госэкспертизы на проектную документацию парка с рабочим названием «Чербузы», который будет расположен в Советском районе. Он соединит станцию «Сеятель» и улицу Кутателадзе в микрорайоне «Щ».

По словам мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, территория, которая в настоящее время находится в запустении (ранее здесь была железная дорога, которая использовалась при строительстве Академгородка — Ред), планируется создать удобный маршрут для пешеходов и велосипедистов. Общая площадь парка по проекту составит 13 га.

— Заборы и производственные объекты будут скрыты за живыми изгородями и кустарниками, а некоторые ограждения станут стенами для граффити и муралов, — отметил он.

В парке предусмотрены спортивные и детские площадки, каскадный водоём и другие ландшафтные решения.

Напомним, дизайн-проект парка был разработан в 2023 году. Создание парка планируется в три этапа. В 2025 и 2026 годах на эти цели планируется направить по 300 млн рублей, а в 2027 — 316 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что в 2025 году в Новосибирске планируют благоустроить более 10 территорий. Они расположены во всех районах города.