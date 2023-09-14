В Новосибирске назвали должников за аренду земли

В Новосибирске стали известны должники по договорам аренды земельных участков на 1 сентября 2023 года. Документ размещен на сайте мэрии. В нем значатся 149 компаний, большая часть которых (104 компании) имеет долг от 1 до 5 млн рублей. В этой группе должников 28 организаций находятся в стадии банкротства. Среди них ТК «Сибирский гигант», ООО «Нск-Строй», ООО «Проджект» и другие.

Задолженность от 5 до 10 млн рублей имеют 12 организаций. Семь из них — признаны банкротами (ООО «Компания Холидей», ООО СК «Селар», ГСК «Градостроитель» и другие).

Третья группа включает в себя должников от 10 до 50 млн рублей. В этой группе находятся 21 организация, 17 из которых — банкроты (ООО «Вертикаль- Нск», ЗАО «МАКС Моторс Проект», ООО «КОВРОВЫЙ ДВОР», АО «Спас на воде «Наутилус» и другие).

Группа с задолженностью от 50 до 100 млн рублей состоит из шести компаний, признанных банкротами. Это МУП «СоИС», ООО ПТК «Стройинвест», ООО «Интерпоток», ООО «СЭФ-Инвест» и двух ООО «НСК Девелопмент».

Долг более 100 млн. рублей имеют также шесть компаний. Четыре компании (ООО НСК «Авантаж», ОАО НПО «Сибсельмаш», ООО «Доступное Жилье Новосибирск», ООО «АВАНГАРДСТРОЙ») — находятся в стадии банкротства. Также должниками в этой группе значатся ООО «ДИСКУС-строй» и ООО «Дискус плюс», которые на сегодняшний день банкротами не являются.

Напомним, 27 января 2023 года Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Новосибирской области подала в арбитражный суд исковое заявление о признании ООО «Дискус-строй» (застройщик Плющихинского жилмассива и микрорайона «Просторный») банкротом в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности». Причиной стала неуплата компанией налогов, сборов и пени на сумму 27,8 млн рублей. Дело находится в производстве. Очередное заседание по нему отложено на 5 октября. В течение 2022 года ООО «Дискус-строй» выступал ответчиком в Арбитражном суде по 15 искам на общую сумму 93,4 млн рублей. В 2023 году к ним добавились еще два дела с претензиями по аренде земельных участков от мэрии на сумму 9,1 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что мэрия Новосибирска сообщила о выигранном суде с кикшеринговыми компаниями.