В Новосибирске назвали пункты утилизации новогодних деревьев

С 10 по 31 января у торгового центра «Мега» будет работать стационарный пункт приёма использованных новогодних ёлок.
Тем, кто хочет самостоятельно избавиться от ёлки, предлагается приехать на Гусинобродский полигон. На улице Профилактической, 73, каждый будний день с 8:00 до 17:00 будут принимать деревья.
Также можно отнести отслужившую ёлочку на контейнерную площадку, которая находится у вашего дома. Обратите внимание: деревья нельзя выбрасывать в контейнеры для обычного мусора. Их следует разместить в отсеке для крупногабаритного мусора, предварительно очистив от мишуры и украшений.
Затем экомобиль «Спецавтохозяйства» заберёт ёлочки на утилизацию.
— Ёлки измельчат шредером на Гусинобродском полигоне. Хвойную мульчу передадут агрономам Горзеленхоза и Центрального Сибирского ботанического сада, — уточнили в МУП «САХ».
Ранее редакция сообщала о том, что рекомендации по выбору ёлки дал Роспотребнадзор новосибирцам. При выборе натуральной и искусственной ели есть свои особенности.
Источник фото: МУП «САХ»
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