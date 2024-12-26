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Скромный пенсионер из Новосибирска выиграл 52 миллиона

  • 26/12/2024, 14:45
Автор: Артем Рязанов
Скромный пенсионер из Новосибирска выиграл 52 миллиона
Большую часть выигрыша он потратит на благотворительность

Пенсионер из Новосибирска стал обладателем 52 миллионов рублей, купив билет государственной лотереи за 50 рублей. Эту радостную новость сообщила пресс-служба гослотереи. Александр, уроженец Омска, уже много лет живёт в Новосибирске.

Александр — страстный поклонник азартных игр, и это не первый его крупный выигрыш. Ещё в советское время он стал обладателем автомобиля ВАЗ 2103, а недавно получил 224 тысячи рублей. В этот раз он заявил организаторам, что большую часть своего выигрыша планирует направить на благотворительность.

— Приобрел билет, выбрав наугад числовую комбинацию. Я считаю, что ни анализ чисел, ни определенный метод их выбора не помогут выиграть. Лотерея — это просто удача, — рассказывает он.

Его мечта — построить дом для детей с синдромом Дауна.

Ранее редакция сообщала о жителе Новосибирск, который выиграл в лотерею почти 22,5 миллиона. Счастливчиком оказался сотрудником ведомственной охраны.

Источник фото: Freepik / Автор — freepik

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : лотерея выигрыш


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