Скромный пенсионер из Новосибирска выиграл 52 миллиона

Пенсионер из Новосибирска стал обладателем 52 миллионов рублей, купив билет государственной лотереи за 50 рублей. Эту радостную новость сообщила пресс-служба гослотереи. Александр, уроженец Омска, уже много лет живёт в Новосибирске.

Александр — страстный поклонник азартных игр, и это не первый его крупный выигрыш. Ещё в советское время он стал обладателем автомобиля ВАЗ 2103, а недавно получил 224 тысячи рублей. В этот раз он заявил организаторам, что большую часть своего выигрыша планирует направить на благотворительность.

— Приобрел билет, выбрав наугад числовую комбинацию. Я считаю, что ни анализ чисел, ни определенный метод их выбора не помогут выиграть. Лотерея — это просто удача, — рассказывает он.

Его мечта — построить дом для детей с синдромом Дауна.

Ранее редакция сообщала о жителе Новосибирск, который выиграл в лотерею почти 22,5 миллиона. Счастливчиком оказался сотрудником ведомственной охраны.