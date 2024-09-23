Семья кулинаров из Вьетнама попала под штрафы за нарушение миграционного режима под Новосибирском

В Новосибирской области под административные штрафы попала семья из Вьетнама. Причиной стало нарушение миграционного законодательства.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что Дао Конг Хуан и его супруга Нгуен Тхи Тху Хоай приехали в Россию учиться блюдам русской кухни, чтобы угощать ими в своем отеле русских туристов. Выяснилось, что у них на родине до пандемии были точки русской кухни, а после пандемии их не стало, учиться негде. Пара просила дать им возможность вернуться в РФ, чтобы изучать русские традиции. На обучение нужно полгода-год.

Муж с женой пояснили, что в Новосибирске они обучались у знакомых вьетнамцев, которые готовят русскую кухню. Вовремя не выехали, так как не знали, что нужно выехать на 90 дней. Они готовы выехать из России, а по истечении необходимого срока вернуться и продолжить обучение.

Суд проявил снисходительность к иностранным поварам и не стал выгонять из страны.

— Посчитав выдворение избыточным наказанием суд оштрафовал каждого из нарушителей на 40 тысяч рублей, — рассказала пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области арестовали иностранку, обвиняемую в контрабанде большой партии могильной травы, содержащей наркотическое средство.