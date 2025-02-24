Проект «От сердца к сердцу» покоряет районы Новосибирской области

Проект «От сердца к сердцу» продолжает радовать женщин. В 2024 году он стал победителем конкурса грантов социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций региона.

— Наш проект направлен на самореализацию, самосовершенствование женщины, а также на создание благоприятного личностного роста, повышение самооценки, — рассказала редакции Infopro54 исполнительный директор регионального общественного движения «Женская ассамблея Новосибирской области», директор Учебного центра «Алгоритм-С» Татьяна Санникова.

На первом этапе проекта, в 2024 году, участницами стали более 250 женщин из 11 районов Новосибирской области. Во втором этапе поучаствовать в перезагрузке смогли еще более 300 человек из 18 районов: Северного, Кыштовского, Барабинского, Куйбышевского, Венгеровского, Чановского, Чистоозерного, Купинского, Баганского, Карасукского, Здвинского, Довольнинского, Усть-Таркского, Татарского, Краснозерского, Кочковского, Убинского и Каргатского.

Татьяна Санникова рассказала, что благодаря команде экспертов — психологов, стилистов и коучей ― участницы проекта получают практические навыки, которые обеспечивают режим перезагрузки, раскрывают внутренний потенциал, вдохновляют женщин и вселяют веру в собственные силы в четырех сферах жизни: личность, семья, дело, общество.

— В рамках программы наши женщины не только приятно проводят время, но и общаются с разными приглашенными экспертами. Большое внимание в проекте уделяется работе с психологом на тему взаимоотношений в семье, эмоционального состояния, а также арт-терапии по профилактике стресса, — отметила она.

Во всех районах женщины с удовольствием участвуют в «Марафонах здоровья», которые проводит опытный преподаватель кафедры физического воспитания НГТУ Татьяна Корнеева. Она рассказывает о методике бодифлекс и взаимосвязи физического, духовного и социального здоровья, о психосоматике и важности эмоционального благополучия для общего физического здоровья.

Настоящей феерией красоты и вдохновения для женщин становятся встречи с имиджмейкером и стилистом Еленой Томасовой. Она рассказывает о моде и трендах, помогает разобраться в правилах формирования делового гардероба. Ее советы дают каждой участнице проекта возможность стать более уверенной в себе и самостоятельно подобрать уместный комплект под различные ситуации: для офиса, собеседования или деловых мероприятий.

Кроме того, для женщин проводятся тренинги арт-терапии, а также вебинар, в рамках которого они знакомятся с базовыми навыками для ведения предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности. Это помогает участницам раскрыть свой потенциал и самореализоваться в профессиональной и социальной сфере.

Организаторы проекта «От сердца к сердцу» не намерены останавливаться на достигнутом и планируют охватить абсолютно все районы Новосибирской области.