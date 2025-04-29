Компания «Реалстрой» построит здание для новосибирского Технопарка

В Новосибирске заключён контракт на строительство здания «№1» «Центров коллективного пользования» технологического парка (блоки «А», «Б»). Оно будет возводиться в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021—2027».

Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона, на участие в нём заявились две компании. Одна из них предложила снижение начальной цены контракта на 1,5% (до 2,460 млрд рублей), победитель — на 2% (до 2,448 млрд рублей), при начальной цене 2,497 млрд рублей. Контракт с ООО «Реалстрой» из Красноярска заключён 25 апреля 2025 года.

Напомним, по тендерной документации предусмотрено строительство 13-этажного здания (один — подземный) общей площадью 16 887 кв. метров в квартале улиц Николаева, Инженерная, Академика Будкера. Ранее на этой площадке планировалось строительство завода OCSiAl. Срок окончания работ — 29 января 2027 года (643 дня с момента подписания контракта).

Этот проект гендиректор АО «Академпарк» Дмитрий Верховод презентовал на инвестсовете области еще в 2021 году.

В апреле 2024 года власти Новосибирской области сообщали, что регион получит 160 миллионов рублей федеральной поддержки на развитие инфраструктуры Технопарка. В июле того же года стало известно, что на строительство второй очереди Академпарка и развитие сопутствующей инфраструктуры будет выделено 3,3 миллиарда рублей. Как сообщил тогда губернатор Андрей Травников, эти средства были получены в результате списания бюджетного кредита.

На сегодняшний день Технопарк новосибирского Академгородка располагает территорией 13,4 гектара, на которых расположено порядка 120 тысяч кв. метров недвижимости, где ведут свою производственную и научную деятельность резиденты технопарка. В кластерах работает свыше 9 тысяч человек. По итогам 2024 года выручка 334 компаний-резидентов Технопарка новосибирского Академгородка увеличилась на 9% и достигла 60 млрд рублей.

Согласно сервису Контур.Фокус, ООО «Реалстрой» зарегистрировано в Красноярске в августе 2003 года. Уставной капитал — 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности по ОКВЭД — «Разборка и снос зданий». Единственным учредителем и директором компании является Кудрат Гаджимахадов. Он же участник еще 8 красноярских компаний. Среднесписочная численность сотрудников компании в 2024 году составила 34 человека. Выручка за 2024 год — 502 млн рублей (в 2023 году — 622,4 млн рублей), чистая прибыль — 5,384 млн рублей (в 2023 году — 1,072 млн рублей).

Ранее редакция сообщала о том, что резиденты трех парков заплатили в бюджет Новосибирской области 8 млрд налогов. Самый результативный проект в регионе по-прежнему Академпарк.