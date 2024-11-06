В Новосибирске назвали застройщиков-лидеров по объему текущего строительства

По данным» Единого реестра застройщиков» (ЕРЗ) тройка лидеров среди застройщиков Новосибирской области по текущему строительству не изменилась. ГК Расцветай сохраняет первое место в региональном ранжировании.

На 1 ноября 2024 года в портфеле компании 680 878 кв м (-5288 кв. метров) строящегося жилья. Девелопер возводит 17 жилых комплексов (месяцем ранее — 16), где строится 62 многоквартирных дома, и 2 дома с апартаментами. Доля компании на рынке Новосибирской области на 1 ноября увеличилась до 16,73% (+0,12%).

На втором месте, как и в прошлых рейтингах, находится ГК Брусника (Свердловская область). По данным ЕРЗ, компания также уменьшила объем текущего жилищного строительства на 24 379 кв метров (с 350 311 кв. метров до 325 941 кв. метра). Компания возводит 17 многоквартирных домов в 6 ЖК. Доля рынка девелопера сократилась до 8,01% (было 7,99%).

Третью строчку заняла ГК СМСС. Объем текущего строительства компании за месяц не изменился и составил 249 849 кв. метров (компания возводит 7 многоквартирных домов). Доля рынка также не изменилась — 6,14%.

На тройку лидеров приходится почти 1,3 млн кв. метров.

На четвертом месте в рейтинге ГК Вира Групп (поднялась на 2 пункта). Замыкает Топ-5 ГК «КПД Газстрой».

В топ-10 крупнейших девелоперов Новосибирской области на 1 ноября 2024 года также входят ГК «Первый строительный фонд» (переместился с четвертое на шестое место), ООО «Энергомонтаж», ГК «Союз» (+2 строчки рейтинга), Группа «Астон» и ГК SG Developmen.

Десятка лидеров возводит более 2 млн кв метров жилья.

Напомним, эксперты на рынке недвижимости не исключают консервации проектов строительства, по которым еще не заключены договоры долевого участия. По подсчетам независимого аналитика Сергея Николаева, доля проектов с неоткрытыми продажами в Новосибирской агломерации на 35% выше, чем по РФ в целом.

— Общее число квартир в проектах с неоткрытыми продажами в настоящий момент превышает 19 тысяч. В условиях роста затоваренности рынка это дает региону дополнительное пространство для маневра. Параллельно с резким снижением вывода на рынок новых проектов можно ожидать и консервацию отдельных проектов на ранних стадиях строительства, в которых еще не заключены договоры долевого участия, — констатирует Сергей Николаев.

После отмены общей льготной ипотеки количество нераспроданного жилья в строящихся жилых комплексах увеличилось. По данным bnMAP.pro, в Новосибирске не распроданными числятся 58 % представленных лотов. Согласно пессимистичному прогнозу, новое жилье в городе будет реализовываться 2,9 года, а по оптимистическому нынешние новостройки останутся на витрине 2 года.

Ранее редакция сообщала, что цены на первичке и вторичке сравниваются. На начало октября разница в цене квадратного метра на первичном и вторичном рынках в среднем по стране составляла 48%. По Новосибирской области разница составила 32%, по Новосибирску — 26%.