Окончательные итоги выборов в США пока не подведены, но лидер определился

5 ноября стартовали юбилейные, 60-е по счету, выборы в США. На данные момент в американских штатах продолжается подсчет голосов избирателей, в каждом из них обработано более 90% бюллетеней. Окончательные итоги пока неизвестны, но промежуточные — озвучены ведущими американскими средствами массовой информации, такими как телеканал Fox News, газеты The New York Times, The Washington Post и портал Axios.

По данным СМИ кандидат от Республиканской партии на пост президента США Дональд Трамп набрал 248 голосов выборщиков от необходимых 270. У Камалы Харрис – 214. Телеканал Fox News сообщил, что Трамп уже набрал 277 голосов, а Харрис — 226. Однако, в шести из семи так называемых колеблющихся штатах, от которых, по прогнозам политологов, и зависит окончательный результат выборов, подсчет голосов продолжается.

Так, в штате Джорджия, где обработано 97% бюллетеней Дональд Трамп набрал 50,7% голосов, а Камала Харрис — 48,4%. В Северной Каролине (94% бюллетеней обработано) за бывшего президента проголосовал 51,1% избирателей, за второго кандидата — 47,4%. В Аризона пока рассмотрели лишь половину бюллетеней. Здесь шансы кандидатов пока абсолютно равны — 49,6% и 49,6%. В Неваде (68%) на момент публикации лидирует Трамп, набравший 50,3% голосов, у Харрис — 48,1. С небольшим опережением идет Трамп и в таких штатах, как Висконсин, Мичиган и Пенсильвания.

Несмотря на то, что в большинстве штатов обработано порядка 90% бюллетеней, новосибирский политолог Владимир Леонтьев объясняет, что окончательные итоги выборов мы узнаем нескоро.

— Вчера был дан старт выборам, результаты которых мы узнаем в ближайшие дни. Не уверен, что итоги станут известны даже сегодня вечером. Это шестидесятые выборы президента США, так что подсчет голосов будет осуществляться с особой щепетильностью. А окончательные итоги мы узнаем только в декабре по результатам голосования коллегии выборщиков.

Леонтьев отметил, что сначала кандидаты шли вровень, но потом Трамп стал опережать Харрис. Хотя и на данном этапе шанс на победу есть у каждого.

— 50 на 50 – это шансы каждого из них на победу. И не единицей больше. В одних штатах Харрис обгоняет Трампа с незначительным перевесом, в других — лидирует бывший президент, но опять же с небольшим опережением. 75 процентов из 100 голосующих за Харрис считает, что демократия в США находится в опасности, оставшиеся 25 — так не считают, но больше поддерживают демократов. Американцы вообще боятся потерять свою демократию. Трамп же сам по себе очень яркий кандидат, как назвал его и наш президент Владимир Путин. Его харизма и ведет к успеху, — считает эксперт.

При этом, политолог отмечает, что значение штата Пенсильвания на исход выборной кампании слишком преувеличен. Несмотря на заявление аналитиков исследовательской газеты The Hill, что победитель народного голосования в Пенсильвании с 85-процентной вероятностью станет следующим президентом, Леонтьев уверен, что это утверждение не соответствует действительности.

— Никакого решающего значения этот штат не имеет, — говорит он. — Это сродни нашим исконно русским приметам. Одни в них верят, другие нет.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские политологи ожидают скорого раскола общества в США.