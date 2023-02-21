Ozon будет платить за открытие новых пунктов выдачи заказов

Ozon пообещал предпринимателям увеличенные выплаты за открытие новых пунктов выдачи заказов в густонаселенных локациях. Об этом сообщила пресс-служба «Мой Бизнес». Конкретная сумма будет зависеть от региона и локации, максимальные выплаты могут достигать 300 тыс. рублей в месяц. Например, такие деньги компания готова платить в Москве в первый месяц работы пункта, в Новосибирске — 90 тысяч рублей. Предпринимателям обещают, что они будут получать ежемесячные выплаты на протяжении полугода.

— Претендовать на выплаты смогут владельцы пунктов, которые подали заявку на открытие с 1 февраля 2023 года и позже, — говорится в сообщении пресс-службы«Мой Бизнес».

Также Ozon запустил интерактивную карту, на которой отмечены наиболее оживленные зоны с высокой плотностью населения.

— Пункты выдачи заказов выбирают восемь из десяти наших покупателей. За 2 полугодие 2022, например, число заказов, оформленных в пункты, выросло более чем вдвое. Это подтверждает, что нужно открывать больше пунктов, — отметил Денис Дьяченко, директор по развитию партнерских логистических программ Ozon.

На данный момент сеть фирменных пунктов Ozon насчитывает более 16 тыс. точек по всей стране.

Судя по сообщениям в сети Интернет, для подготовки помещения под пункт выдачи Ozon в Москве в 2022 году было необходимо минимум 230 тыс рублей. В регионах сумма может быть меньше. Плюс ежемесячные затраты: на зарплату продавцов и уборщиков, аренду помещения, интернет и коммунальные услуги, закупку офисных принадлежностей — в среднем 145 тыс рублей. Доход предприниматель, открывший пункт выдачи заказов, получает от процента с оборота товаров.

По данным 2ГИС, в Новосибирске сейчас 314 пунктов выдачи заказов Ozon и 349 — Wildberries.

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