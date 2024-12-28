В Новосибирске опубликован график работы госавтоинспекторов на Новый год

В Госавтоинспекции Новосибирска сообщили график работы своих подразделений в период новогодних праздников.

30 и 31 декабря 2024 года, а также 1 и 2 января 2025 года подразделения, ответственные за регистрацию и экзамен в ГАИ, будут закрыты. Однако 3 и 4 января все отделения Госавтоинспекции будут работать в обычном режиме, предоставляя государственные услуги согласно установленному графику. 2-е регистрационное отделение МРЭО в эти дни будет закрыто.

С 5 по 8 января жители Новосибирска могут обратиться в 1 и 4 регистрационные отделения МРЭО, которые находятся по адресам: Бородина, 60 и Нижегородская, 272. В четверг, 9 января, все подразделения будут работать в обычном режиме.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский министр рассказал, как будут работать поликлиники в праздники. В медучреждениях региона создается резервный коечный фонд.