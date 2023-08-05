В Новосибирске объявлен повторный аукцион на ремонт дороги на улице Кубовой

В Новосибирске объявили повторный аукцион на ремонт дороги по ул. Кубовой (разворотная площадка). Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Первый аукцион, объявленный 27 июля, не состоялся из-за отсутствия заявок. Заказчиком выступает МКУ Новосибирска «Управление дорожного строительства».

Согласно документации, подрядчику предстоит выполнить ремонт на участке двухполосной магистральной улицы районного значения, расположенной в Заельцовском районе Новосибирска. Протяженность — 104 погонных метра, ширина проезжей части дороги достигает семи метров.

Контрактом предусмотрен ремонт тротуаров (включает в себя замену бортовых камней, переустройство тротуарной плитки и устройство растительного слоя толщиной 0,15 м) и ремонт разворотной площадки (устройство основания из мелкого песка и щебеночно-песочной смеси, исправление продольного и поперечного профиля покрытия путем фрезерования участков и устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия).

Отмечается, что составы и рецепты на приготовления асфальтобетонной смеси для устройства верхних и нижних слоев покрытий дорог, должны согласовываться с заказчиком

Гарантийный срок на дорожную одежду участка составляет четыре года.

Выполнить работы по контракту необходимо до 29 сентября этого года.

Начальная цена контракта составляет 1,7 млн рублей. Источник финансирования — средства городского бюджета.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области запустили интерактивную карту дорожных работ.