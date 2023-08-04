Замначальника новосибирской колонии потребовал у заключенных приобрести стройматериалы

4 августа 2023 года Октябрьский районный суд Новосибирска рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в отношении заместителя начальника ФКУ «ИК-18» Александра Козлова. Он обвиняется в превышении должностных полномочий.

— Предварительным следствием установлено, что Козлов для производства ремонта в своем служебном кабинете незаконно требовал от заключенных приобретение строительных материалов и инвентаря из «Леруа Мерлен Восток», которые были приобретены на общую сумму около 240 тыс. рублей и доставлены в колонию, — сообщает пресс-служба управления судебного департамента Новосибирской области. — После этого заключенные осуществили ремонтные работы в помещениях ФКУ «ИК-18», в том числе в кабинете Козлова.

Преступление было выявлено и пресечено сотрудниками отдела собственной безопасности ГУФСИН России по Новосибирской области совместно с коллегами из регионального УФСБ.

Суд удовлетворил ходатайство следователя: Александр Козлов заключен под стражу до 3 октября. Постановление не вступило в законную силу.

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