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Замначальника новосибирской колонии потребовал у заключенных приобрести стройматериалы

  • 04/08/2023, 20:08
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Замначальника новосибирской колонии потребовал у заключенных приобрести стройматериалы
А также сделать ремонт в помещениях колонии и в его кабинете.

4 августа 2023 года Октябрьский районный суд Новосибирска рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в отношении заместителя начальника ФКУ «ИК-18» Александра Козлова. Он обвиняется в превышении должностных полномочий.

— Предварительным следствием установлено, что Козлов для производства ремонта в своем служебном кабинете незаконно требовал от заключенных приобретение строительных материалов и инвентаря из «Леруа Мерлен Восток», которые были приобретены на общую сумму около 240 тыс. рублей и доставлены в колонию, — сообщает пресс-служба управления судебного департамента Новосибирской области. — После этого заключенные осуществили ремонтные работы в помещениях ФКУ «ИК-18», в том числе в кабинете Козлова.

Преступление было выявлено и пресечено сотрудниками отдела собственной безопасности ГУФСИН России по Новосибирской области совместно с коллегами из регионального УФСБ.

Суд удовлетворил ходатайство следователя: Александр Козлов заключен под стражу до 3 октября. Постановление не вступило в законную силу.

Ранее редакция рассказывала о том, что новосибирских заключенных учат фермерскому делу. 

Фото из группы управления судебного департамента Новосибирской области ВКонтакте

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : Задержание замначальника новосибирской колонии Александр Козлов


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